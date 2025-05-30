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Elden Ring: Nightreign 30.05.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
6.7 92 оценки

На следующей неделе Elden Ring Nightreign получит патч 1.02, и он значительно упростит жизнь для игроков-одиночек

monk70 monk70

Патч 1.02 для Elden Ring Nightreign выйдет на следующей неделе, внеся некоторые улучшения, которые должны значительно облегчить ее для тех, кто играет в одиночку.

В своем твите официальный аккаунт Elden Ring сообщил, что патч Elden Ring Nightreign 1.02 выйдет на следующей неделе, «и будет включать несколько исправлений ошибок, а также улучшения для одиночных экспедиций». Более подробная информация появится на следующей неделе, но FromSoftware уже предоставила несколько подробностей об этих предложениях для одиночек.

Например, теперь вы получите опцию «Автоматическое возрождение после поражения», позволяющую игрокам-одиночкам возрождаться один раз за ночную битву с боссом, всего три возрождения за экспедицию. Кроме того, вы получите больше рун в одиночку.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
jax baron

Жаль а я хотел сделать весёлая нарезка псевдобогов