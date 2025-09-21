Неожиданно: FromSoftware добавит опцию снижения сложности в следующем обновлении для Elden Ring: Nightreign

Студия FromSoftware анонсировала значительные изменения в режиме Deep of Night для Elden Ring: Nightreign. В предстоящем обновлении появится возможность добровольного снижения уровня сложности - беспрецедентный шаг для студии, которая известна своим бескомпромиссным подходом к геймдизайну.

Ключевым нововведением станет функция добровольного понижения ранга глубины на один уровень, что позволит игрокам адаптировать сложность под свои возможности. Это знаменует эволюцию в философии разработки FromSoftware, которая традиционно настаивала на фиксированной сложности как части задуманного опыта.

Сообщество в целом положительно встретило изменения, особенно те игроки, которые столкнулись с чрезмерной сложностью в режиме Deep of Night. Точная дата выхода обновления пока не объявлена.