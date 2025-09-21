Неожиданно: FromSoftware добавит опцию снижения сложности в следующем обновлении для Elden Ring: Nightreign

Студия FromSoftware анонсировала значительные изменения в режиме Deep of Night для Elden Ring: Nightreign. В предстоящем обновлении появится возможность добровольного снижения уровня сложности - беспрецедентный шаг для студии, которая известна своим бескомпромиссным подходом к геймдизайну.
Ключевым нововведением станет функция добровольного понижения ранга глубины на один уровень, что позволит игрокам адаптировать сложность под свои возможности. Это знаменует эволюцию в философии разработки FromSoftware, которая традиционно настаивала на фиксированной сложности как части задуманного опыта.
Сообщество в целом положительно встретило изменения, особенно те игроки, которые столкнулись с чрезмерной сложностью в режиме Deep of Night. Точная дата выхода обновления пока не объявлена.
остается ждать QTE для победы над боссами:)
Ну так казуалов много, а секта хардкорщиков-ноулайферов готовых траить малению и бегать к ней от начала карты мало, вот поэтому и приходится идти на такие шаги что бы привлечь в игру хоть какую-то аудиторию
Боже, сколько пафоса накатил автор. Это не уровни сложности, а банальная возможность выбирать уровень глубины ночи отдельного режима. Потому что сейчас уровень сложности дипнайта идет только вверх, что очень тупо. Достиг игрок максимального 5 уровня, что ему теперь, всегда на нем играть каждую катку? Понятно что не охото всегда играть на 5 уровне, где боссы могут убить с 1 удара
Игра не Миядзаки, философия скорее его личная которую все в студии подхватили. Тем более Nightreign была экспериментом и видимо эксперименты продолжаются.
У Хидэтака кто-то мышление подменил, ведь он раньше рассуждал совсем по другому или всё-таки в воздухе повеяло
он эту игру не делал
Для тех, кто не играет в Найтрейн, поясню. В этой игре неделю назад появился новый рейтинговый режим, где с повышением ранга увеличивается сложность. Всего рангов 5, и так уж сложилось, что начиная с 4 ранга враги начинают тупо ваншотить игрока, если тот не нашёл никаких предметов на защиту при полном здоровье. И играть на высоких рангах попросту невесело.
Поэтому функция снижения ранга была просто необходима, так как нет никакого желания ловить постоянные ваншоты. А в этой новости всё описали так, как будто в Найтрейне разработчики сами снижают сложность. Тьфу