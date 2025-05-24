Новый геймплейный ролик Elden Ring Nightreign демонстрирует босса из Dark Souls 2

В Elden Ring Nightreign игрокам предстоит столкнуться как с новыми и оригинальными боссами, так и со старыми знакомыми из предыдущих игр FromSoftware.

В связи с этим IGN опубликовал новый геймплейный видеоролик, демонстрирующий битву с «Фреей, возлюбленной герцога» — боссом, с которым вы, возможно, уже сталкивались, если играли в Dark Souls 2. Как мы видим на видео, это гигантский двухголовый паукообразный монстр, способный загонять игроков в угол благодаря большому диапазону своих атак ногами, использовать резкие прыжки и подзывать к себе свое потомство.

В Dark Souls 2 Фрея когда-то была питомцем герцога Тселдоры, но таинственная сущность превратила ее в гигантского опасного монстра, которого затем поставили охранять один из Первичных костров. Это один из четырех главных боссов первой половины игры.

Elden Ring Nightreign будет доступна на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One с пятницы, 30 мая. Недавно FromSoftware объявила точные даты и время открытия серверов и начала предварительной загрузки цифровых копий.