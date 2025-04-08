Новый трейлер Elden Ring: Nightreign посвящен Герцогине

Elden Ring: Nightreign — это новый проект FromSoftware, игра, которая представляет ту же формулу, что и Elden Ring, но с новыми идеями. Эта новая игра делает акцент на кооперативе и добавлении элементов, которые можно увидеть в играх Battle Royale и Extraction.

С приближением релиза FromSoftware постепенно раскрывает новых игровых персонажей. На этот раз основное внимание уделяется герцогине, которая изящно и быстро сражается на мечах и может усиливать свою эффективность с помощью магии.

Клинок, неумолимый и невидимый, скрытый в ночи. Ее враги побеждены в мгновение ока, их судьба разгадана в ее эхе.

Elden Ring Nightreign — это отдельное приключение во вселенной Elden Ring, призванное подарить игрокам новый опыт. Объединяйтесь с другими игроками, чтобы противостоять ужасающей ночи и опасностям внутри, с совместной игрой для трех игроков.

Elden Ring: Nightreign выйдет 30 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.