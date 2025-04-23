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Elden Ring: Nightreign 30.05.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
6.8 46 оценок

Новый видеоролик Elden Ring: Nightreign раскрывает новый персонаж - колдунью-отшельницу

KoRnEr KoRnEr

Ролик знакомит с чародейкой, которая держит дистанцию и обрушивает на врагов мощные заклинания, в виде сгустка пламени, уничтожая их с приличного расстояния. Она также может создавать колдовские сферы.

В Nightreign геймиерам предстоит исследовать процедурно генерируемые локации в поисках снаряжения, ресурсов, необходимого для боёв с боссами. На карте действует механика «Прилив Ночи», уменьшающая зону боя по аналогии с жанром балл-рояль. В игре будет представлено 8 различных классов, каждый с уникальными особенностями и способностями.

Elden Ring: Nightreign выходит на PC, PlayStation и Xbox 30 мая.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
nikvik jm

Японцы знают толк в рекламе.

1
Egik81

Ну если она не будет секси это не порядок.)))