Новый видеоролик Elden Ring: Nightreign раскрывает новый персонаж - колдунью-отшельницу

Ролик знакомит с чародейкой, которая держит дистанцию и обрушивает на врагов мощные заклинания, в виде сгустка пламени, уничтожая их с приличного расстояния. Она также может создавать колдовские сферы.

В Nightreign геймиерам предстоит исследовать процедурно генерируемые локации в поисках снаряжения, ресурсов, необходимого для боёв с боссами. На карте действует механика «Прилив Ночи», уменьшающая зону боя по аналогии с жанром балл-рояль. В игре будет представлено 8 различных классов, каждый с уникальными особенностями и способностями.

Elden Ring: Nightreign выходит на PC, PlayStation и Xbox 30 мая.