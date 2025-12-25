Новый вызов в темноте: Elden Ring Nightreign получила хотфикс 1.03.3 с боссом для "Глубокой ночи"

FromSoftware выпустила исправление 1.03.3 для Elden Ring Nightreign — небольшой, но содержательный патч, расширяющий возможности дополнения The Forsaken Hollow. Обновление не сосредоточено на привычных технических правках, а делает акцент на свежем контенте и корректировках баланса.

Главным нововведением стала усиленная версия Salvation's Standard-Bearers, добавленная в режим «Глубокая ночь». Сразиться с новым боссом смогут только владельцы DLC, при этом важное условие — все участники кооперативной команды также должны иметь дополнение. Таким образом, разработчики поощряют слаженную игру и равные условия для всей группы.

Патч также перерабатывает систему наград. Количество реликвий, выпадающих за победы над врагами из The Forsaken Hollow, было увеличено, а баланс прибыли и потерь пересмотрен в ситуациях, когда разница в уровне между игроком и экспедицией превышает два уровня. Эти изменения делают прогресс более справедливым и мотивирующим.

Кроме того, FromSoftware предупредила о неприятной ошибке, из-за которой у некоторых игроков могут исчезать костюмы Эрудита и Гробовщика, а также уникальные реликвии, связанные с DLC. Разработчики уже работают над следующим обновлением, которое позволит восстановить утраченные предметы.

Подробный список изменений доступен в официальных примечаниях к патчу на сайте Bandai Namco.