Обновление 1.02 для Elden Ring: Nightreign с режимом для двух игроков отложено из-за предупреждения о цунами

Обновление 1.02 для Elden Ring Nightreign, включающее долгожданный режим для двух игроков, отложено из-за предупреждения о цунами после землетрясения магнитудой 8,8 балла у берегов России.

Решение было принято из-за проблем безопасности в связи с эвакуацией в нескольких регионах Тихого океана, включая Японию, Гавайи, Филиппины, Индонезию, Гуам, Перу и Галапагосские острова. Выход обновления, изначально запланированный на 30 июля, теперь перенесён на 31 июля.

Возвращение события «Властелин тьмы» также отложено до установки патча. В связи с предупреждением о цунами 1,9 миллиона человек получили указание покинуть свои дома и найти более возвышенное место.

В связи с предупреждением о цунами после землетрясения у полуострова Камчатка мы решили перенести выход обновления 1.02 для Elden Ring Nightreign, запланированного на сегодня, на завтра, 31 июля (четверг). Кроме того, второй цикл «Властелин тьмы», который должен был начаться завтра, также будет отложен до распространения файла обновления. Благодарим за понимание.

Elden Ring Nightreign, выпущенная в мае 2025 года, была продана тиражом в 2 миллиона копий в первый день и превысила 5 миллионов проданных копий по всему миру.