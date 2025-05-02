Обзорный трейлер Elden Ring Nightreign демонстрирует различные области, прогресс и многое другое

FromSoftware и Bandai Namco Entertainment выпустили обзорный трейлер игрового процесса Elden Ring Nightreign перед её выпуском в конце этого месяца для консолей и ПК. 10-минутный рейлер рассказывает подробности о внутриигровом прогрессе, различных областях, пассивных способностях, навыках, боях с боссами и многом другом. В обзоре также показана Крепость Круглого стола, где вы можете экипировать различные реликвии, посмотреть, что продается, и изменить свой внешний вид. Видео также показывает, как игроки могут определить происхождение различных игровых классов.

Недавно создатели раскрыли официальный системные требования к ПК.

Elden Ring Nightreign выйдет 30 мая для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК (Steam).