ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Elden Ring: Nightreign 30.05.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
6.8 48 оценок

Обзорный трейлер Elden Ring Nightreign демонстрирует различные области, прогресс и многое другое

monk70 monk70

FromSoftware и Bandai Namco Entertainment выпустили обзорный трейлер игрового процесса Elden Ring Nightreign перед её выпуском в конце этого месяца для консолей и ПК. 10-минутный рейлер рассказывает подробности о внутриигровом прогрессе, различных областях, пассивных способностях, навыках, боях с боссами и многом другом. В обзоре также показана Крепость Круглого стола, где вы можете экипировать различные реликвии, посмотреть, что продается, и изменить свой внешний вид. Видео также показывает, как игроки могут определить происхождение различных игровых классов.

Недавно создатели раскрыли официальный системные требования к ПК.

Представлены системные требования к ПК Elden Ring Nightreign

Elden Ring Nightreign выйдет 30 мая для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК (Steam).

4
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий