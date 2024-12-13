Основная информация о том, что из себя представляет Elden Ring: Nightreign

Анонс Elden Ring: Nightreign привлек многих поклонников FromSoftware, особенно потому, что от студии не ожидалось никаких новостей, так как в начале этого года она выпустила Shadow of the Erdtree. Однако она анонсировала кооперативную игру для трех игроков, которая использует рамки Elden Ring для другого вида опыта. Изданию IGN удалось сыграть в игру до презентации и взять интервью у директора игры Джуньи Ишизаки.

Что FromSoftware пытается сделать с Nightreign, это взять все те элементы, которые вы ассоциируете с Elden Ring, и попытаться сжать их в «более короткую, более плотную игровую сессию». Это как играть в Elden Ring в кооперативе в гораздо более быстром темпе. Вот как это описывает IGN:

В начале каждого раунда вы объединяетесь с двумя другими игроками, попадаете в густонаселенный альтернативный кусок реальности Лимгрейва, в котором типы врагов и расположение замков и фортов случайным образом перемешиваются в начале каждой сессии, и вам и вашим товарищам по отряду предстоит как можно быстрее нарастить свой уровень персонажа с самого низкого уровня, собирая руны и оружие, прорываясь и пробиваясь через каждый заполненный врагами лагерь и замок, который вы обнаружите.

Вот как проходит игровая сессия в Elden Ring: Nightreign:

Nightreign структурирована вокруг трехдневного цикла, каждый из которых длится 15 минут

В течение дня первого дня вы можете пойти, куда захотите

С приближением ночи, куда вы можете пойти, становится ограниченным, так как кислотный дождь приближается к вам, как круг в Battle Royale

Когда круг становится наименьшим, вы вступаете в случайную битву с боссом, включая как старых, так и новых врагов

Этот процесс повторяется на второй и третий день

В игре есть 8 различных персонажей, каждый из которых имеет явные сильные и слабые стороны

У каждого персонажа есть уникальный навык и предельная атака, которые работают на таймингах перезарядки

Если вы умрете, ваши товарищи по команде могут оживить вас, напав на вас

В промежутках между раундами вы идете в Крепость Круглого стола

В Крепости Круглого стола вы можете потратить валюту под названием Мрак на эмоции и скины

Реликвии предлагают постоянные улучшения для ваших персонажей, и вы можете добавить до трех в свой комплект

При этом подчёркивается, что никакого живого сервиса не будет – просто купив игру, вы получите доступ к «полному пакету». Никаких боевых пропусков или микротранзакций нет, и вы действительно можете играть в игру в одиночном режиме и офлайн.