Основная информация о том, что из себя представляет Elden Ring: Nightreign

Анонс Elden Ring: Nightreign привлек многих поклонников FromSoftware, особенно потому, что от студии не ожидалось никаких новостей, так как в начале этого года она выпустила Shadow of the Erdtree. Однако она анонсировала кооперативную игру для трех игроков, которая использует рамки Elden Ring для другого вида опыта. Изданию IGN удалось сыграть в игру до презентации и взять интервью у директора игры Джуньи Ишизаки.
Что FromSoftware пытается сделать с Nightreign, это взять все те элементы, которые вы ассоциируете с Elden Ring, и попытаться сжать их в «более короткую, более плотную игровую сессию». Это как играть в Elden Ring в кооперативе в гораздо более быстром темпе. Вот как это описывает IGN:
В начале каждого раунда вы объединяетесь с двумя другими игроками, попадаете в густонаселенный альтернативный кусок реальности Лимгрейва, в котором типы врагов и расположение замков и фортов случайным образом перемешиваются в начале каждой сессии, и вам и вашим товарищам по отряду предстоит как можно быстрее нарастить свой уровень персонажа с самого низкого уровня, собирая руны и оружие, прорываясь и пробиваясь через каждый заполненный врагами лагерь и замок, который вы обнаружите.
Вот как проходит игровая сессия в Elden Ring: Nightreign:
- Nightreign структурирована вокруг трехдневного цикла, каждый из которых длится 15 минут
- В течение дня первого дня вы можете пойти, куда захотите
- С приближением ночи, куда вы можете пойти, становится ограниченным, так как кислотный дождь приближается к вам, как круг в Battle Royale
- Когда круг становится наименьшим, вы вступаете в случайную битву с боссом, включая как старых, так и новых врагов
- Этот процесс повторяется на второй и третий день
- В игре есть 8 различных персонажей, каждый из которых имеет явные сильные и слабые стороны
- У каждого персонажа есть уникальный навык и предельная атака, которые работают на таймингах перезарядки
- Если вы умрете, ваши товарищи по команде могут оживить вас, напав на вас
- В промежутках между раундами вы идете в Крепость Круглого стола
- В Крепости Круглого стола вы можете потратить валюту под названием Мрак на эмоции и скины
- Реликвии предлагают постоянные улучшения для ваших персонажей, и вы можете добавить до трех в свой комплект
При этом подчёркивается, что никакого живого сервиса не будет – просто купив игру, вы получите доступ к «полному пакету». Никаких боевых пропусков или микротранзакций нет, и вы действительно можете играть в игру в одиночном режиме и офлайн.
Похоже на вырезанное дополнение, которое хотят пропихнуть как игру.
Звучит как полная срань
они создали сначала элдер ринг с нормальным копом.но потом кто более ушлый.сказал.а давай коп вырежим нормальный.и сделаем из вырезанного отдельную игру.купят все ровно же ито ито =)))))))
Вырезали режим из игры, чтобы выпустить его отдельно. А почти 3 года выжидали чтобы никто не раскусил их хитрый план. Ну уж тебя-то точно не проведёшь, красава! =)
в начале года? у нас июнь это начало года? прикол.
а вот то что в игру можно играть в соло офлайн это зашибись! во первых я как почетный и заслуженный читер соулслайков это одобряю! (давайте накидайте мне минусов! напишите какой я уёобок раз играю с читами! наспускайте мне своей белой желчи прямо на лицо и в рот!) а во вторых это явно позволит мододелам натаскать из этой игры кучу контента для основного ЭР. и талантливые ребята типа создателей мода Конвергенция смогут наделать кучу крутых идей в игре имея такой архив текстур, анимаций, эффектов и прочего! а то что там появился безымянный так это удивительно только тем кто модами не пользуется. благодаря некоторым умельцам, в элдене уже не то что безымянный есть давно, там есть и душа пепла, и гаэль и смотрители бездны, и даже Эльфриде! при том все они с мувсетом боссов из душ! и Фриде конечно там самая топовая! ну и конечно куча играбельных боссов из самого элдена и его длс.
если карта мира другая то играть можно, да и идея для коопа хорошая
Звучит многообещающе - вот только смущают временные рамки. То есть боссфайт начнется по истечению времени, независимо от того, готов ты или нет? Хз- мне больше по душе неспешное прохождение.
Вопрос в том, ограничатся ли они коопом или добавят матчмейкинг по аналогии с пвп в Колечке.