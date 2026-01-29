По Elden Ring Nightreign выпустят настольную ролевую игру

Мир Elden Ring продолжает расширяться за пределами видеоигр: японская компания Group SNE готовит настольную ролевую игру по мотивам Elden Ring Nightreign. Релиз запланирован на весну 2026 года.

Group SNE уже известна адаптациями видеоигр в формат настольных RPG — в её портфолио есть проекты по Dark Souls, Armored Core 6 и оригинальной Elden Ring. Теперь очередь дошла до Nightreign — кооперативного ответвления Elden Ring, рассчитанного на трёх игроков и делающего упор на совместное прохождение.

Интерес к франшизе остаётся высоким. В декабре 2025 года Nightreign получила крупное дополнение The Forsaken Hollows. Оно добавило новые классы персонажей, боссов и контент для исследования. По данным разработчиков, продажи Nightreign уже превысили 5 миллионов копий, а DLC также показало сильные результаты.