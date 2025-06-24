По словам аналитиков, Elden Ring: Nightreign вошла в топ-5 самых прибыльных игр мая

FromSoftware снова в центре внимания: их кооперативная игра Elden Ring: Nightreign заняла четвёртое место по доходам среди всех игр мая 2025 года. Согласно свежему отчёту аналитиков Newzoo, проект уверенно закрепился в топе, уступив только таким гигантам, как Fortnite, EA Sports FC 25 и Call of Duty. Пятёрку замкнула NBA 2K25.

Nightreign — это PvE-кооперативный экшен для троих игроков с восемью уникальными классами и узнаваемым лором Elden Ring. Несмотря на экспериментальный формат, игра уже разошлась тиражом в 3,5 миллиона копий к началу июня. И хотя старт был омрачён критикой в Steam, рейтинг проекта поднялся до «очень положительного» с оценкой 81%.

По данным Newzoo, основная выручка пришлась на продажи на ПК. Внутриигровой магазин с косметикой из вселенной Dark Souls и Elden Ring пока играет вторичную роль — именно полноценные копии игры приносят наибольший доход.

Эксперты подчёркивают, что успех Nightreign подтверждает устойчивость бренда Elden Ring, а сама FromSoftware продолжает уверенно расширять свои горизонты.