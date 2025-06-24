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Elden Ring: Nightreign 30.05.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
7.2 261 оценка

По словам аналитиков, Elden Ring: Nightreign вошла в топ-5 самых прибыльных игр мая

butcher69 butcher69

FromSoftware снова в центре внимания: их кооперативная игра Elden Ring: Nightreign заняла четвёртое место по доходам среди всех игр мая 2025 года. Согласно свежему отчёту аналитиков Newzoo, проект уверенно закрепился в топе, уступив только таким гигантам, как Fortnite, EA Sports FC 25 и Call of Duty. Пятёрку замкнула NBA 2K25.

Nightreign — это PvE-кооперативный экшен для троих игроков с восемью уникальными классами и узнаваемым лором Elden Ring. Несмотря на экспериментальный формат, игра уже разошлась тиражом в 3,5 миллиона копий к началу июня. И хотя старт был омрачён критикой в Steam, рейтинг проекта поднялся до «очень положительного» с оценкой 81%.

По данным Newzoo, основная выручка пришлась на продажи на ПК. Внутриигровой магазин с косметикой из вселенной Dark Souls и Elden Ring пока играет вторичную роль — именно полноценные копии игры приносят наибольший доход.

Эксперты подчёркивают, что успех Nightreign подтверждает устойчивость бренда Elden Ring, а сама FromSoftware продолжает уверенно расширять свои горизонты.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
User_200

По сути это дополнение после shadow of the erdtree, а сделали типа как отдельная игра развод мамонтов.

1
U1traMagnum

Это как с зе крю моторфестом было) он изначально должен был быть расширением карты для крю 2 но юбики решили сделать отдельную игру) тут подобное.

User_200

Вообще в shadow of the erdtree получилось очень скудной на контент и заполнение карты везде полупустые обширные локаций. Если из новой части добавить все вышедшее старое дополнение, то ценник вполне мог быть оправданным вместе собирательством ибучей осколков древа упадка.