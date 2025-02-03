По словам разработчиков, Elden Ring Nightreign не гонится за трендами и не будет онлайн-сервисом

FromSoftware шокировала большинство своих поклонников анонсом Elden Ring Nightreign, отдельного спин-оффа, сосредоточенного в основном на новом многопользовательском опыте, который даже включает некоторые элементы выживания и Battle Royale. В интервью, опубликованном в журнале PC Gamer за февраль 2025 г. (выпуск 405), игровой директор Джунья Ишизаки (бывший боевой директор Elden Ring) сказал, что цель не в том, чтобы гнаться за трендами.

Основное внимание уделялось сжатию этого опыта: элементы RPG, исследование, создание персонажа и прокачка. Мы хотели, чтобы все это ощущалось как объединенное и завершающееся битвой с боссом, но в более концентрированной форме. Для этого нового чувства выполненного долга, которое вы не найдете в Elden Ring или наших предыдущих играх, мы чувствовали, что нам нужны некоторые новые механики и некоторые новые элементы, чтобы добавить в этот микс. Мы никогда не придерживались позиции «Давайте не будем делать ничего, что делают другие компании, или не следовать никаким тенденциям». Поэтому мы не считали это погоней за трендом, но мы видели в этом интересные элементы, которые могли бы хорошо работать в нашем многопользовательском игровом процессе, основанном на сессиях.

Elden Ring Nightreign также не была разработана как игра-сервис. По этому поводу Ишизаки объяснил:

Мы хотели создать игру, которая ощущалась бы как полный пакет из коробки в день покупки, поэтому все можно разблокировать. Это не то, что мы бы назвали игрой-сервисом. Мы все еще находимся в процессе размышлений о возможностях для контента после запуска.

По словам игрового директора, игроки смогут подходить к каждой сессии по-разному:

Мы хотели, чтобы сама карта была гигантским подземельем, чтобы у игроков была возможность проходить и исследовать ее по-разному. Вам нужно выбрать босса, с которым вы хотите столкнуться в конце третьего дня. После того, как вы сделаете этот выбор, у вас, возможно, появится идея, какую стратегию вы хотите разработать против этого босса, и это может изменить ваш подход к карте. Мы хотели предоставить игрокам возможность решить: «На этот раз мне нужно пойти за отравленным оружием, чтобы сразиться с этим боссом».

У Elden Ring Nightreign пока нет даты выхода. Однако в этом месяце состоится масштабное сетевое тестирование для пользователей консолей, чтобы оценить онлайн-системы и, возможно, получить отзывы от тестеров перед датой запуска.