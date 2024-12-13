По словам создателей, Elden Ring: Nightreign - кооперативный спин-офф без элементов живого сервиса

На церемонии The Game Awards 2024 студия FromSoftware удивила фанатов анонсом Elden Ring: Nightreign — многопользовательского спин-оффа одной из самых успешных игр последних лет. Однако, несмотря на элементы, напоминающие игры с живым сервисом, Nightreign позиционируется как самостоятельный roguelike-проект, лишенный модели free-to-play.
«Мы хотели создать игру, которая ощущалась бы полноценной в день релиза. Все контенты уже доступны в базовой версии, никаких микротранзакций», — заявил режиссер Дзюнья Ишизаки.
В Nightreign игроки смогут управлять героями с уникальными навыками, исследовать карту, окруженную сжимающимся кругом, и участвовать в кооперативных сражениях против могущественных боссов. Проект будет доступен как отдельная игра и не потребует наличия оригинального Elden Ring. Цена сопоставима с DLC, а не полноценной AAA-игрой.
FromSoftware планирует поддерживать Nightreign после релиза, добавляя новые обновления, включая баланс и, возможно, расширения с героями и снаряжением. Elden Ring: Nightreign станет доступен для покупки в 2025 году, обещая быть свежим, но при этом аутентичным опытом для поклонников вселенной.
То есть по сути это просто некий режим игры выпиленный из Elden Ring в виде отдельной игры?
Доведенный до ума мультиплеер, который во всех играх мудатаки по факту работал через жопу.
Звучит как то что я пропущу)
Т.е по сути игроки имеющую EldenRing должны покупать по фулл прайсу вот это. Я же заплатил уже за ассеты EldenRing , почему я должен фулл прайс платить за Режим , это же просто Второе ДЛС, которое должно стоить не больше 20 баксов.
ничё, схавают
Сложно эти ваши букавы читать, да?
Длц на элден ринг стоил как полноценная игра 3500р
2400 длц стоило, всё равно дешевле, учитывая что многие игры по 5 тысяч продаются.
Походу боссы будут из всех игр фромов, да ещё и хранительница огня впридачу- в это я буду гамать. Непонятный момент с коопом- будет ли автоподбор, и, если не добирает игроков, то их заменят нпс? В целом задумка мне нравится, жду подробностей.
Хотя Elden Ring Nightreign заточена под кооперативное прохождение, в игру можно играть и одному.
Что? Зачем?
блин сделали бы boss rush - уже давно все просят
в 1 рыло то можно?
Объясните мне плиз, откуда у людей страсть в соул лайкам?
Люди горят, бесятся, заучивают тайминги чтобы проходить это. Игры же созданы для удовольствия и расслабления
КС ГО/Дота тоже из этой серии, но там еще можно понять аля сопернических дух у людей , хотят быть лучшими и тд, хотя тоже больше негатива
Соуслайки это просто жанровый тренд, который уже начинает постепенно сходить на нет. Плюс дроч на сложность это реакция аудитории на примитивные синематик экспериенсы времен поколений ps3 и ps4.