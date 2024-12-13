По словам создателей, Elden Ring: Nightreign - кооперативный спин-офф без элементов живого сервиса

На церемонии The Game Awards 2024 студия FromSoftware удивила фанатов анонсом Elden Ring: Nightreign — многопользовательского спин-оффа одной из самых успешных игр последних лет. Однако, несмотря на элементы, напоминающие игры с живым сервисом, Nightreign позиционируется как самостоятельный roguelike-проект, лишенный модели free-to-play.

«Мы хотели создать игру, которая ощущалась бы полноценной в день релиза. Все контенты уже доступны в базовой версии, никаких микротранзакций», — заявил режиссер Дзюнья Ишизаки.

В Nightreign игроки смогут управлять героями с уникальными навыками, исследовать карту, окруженную сжимающимся кругом, и участвовать в кооперативных сражениях против могущественных боссов. Проект будет доступен как отдельная игра и не потребует наличия оригинального Elden Ring. Цена сопоставима с DLC, а не полноценной AAA-игрой.

FromSoftware планирует поддерживать Nightreign после релиза, добавляя новые обновления, включая баланс и, возможно, расширения с героями и снаряжением. Elden Ring: Nightreign станет доступен для покупки в 2025 году, обещая быть свежим, но при этом аутентичным опытом для поклонников вселенной.