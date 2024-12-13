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Elden Ring: Nightreign 2025 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
6.8 9 оценок

По словам создателей, Elden Ring: Nightreign - кооперативный спин-офф без элементов живого сервиса

butcher69
Новости

На церемонии The Game Awards 2024 студия FromSoftware удивила фанатов анонсом Elden Ring: Nightreign — многопользовательского спин-оффа одной из самых успешных игр последних лет. Однако, несмотря на элементы, напоминающие игры с живым сервисом, Nightreign позиционируется как самостоятельный roguelike-проект, лишенный модели free-to-play.

«Мы хотели создать игру, которая ощущалась бы полноценной в день релиза. Все контенты уже доступны в базовой версии, никаких микротранзакций», — заявил режиссер Дзюнья Ишизаки.

В Nightreign игроки смогут управлять героями с уникальными навыками, исследовать карту, окруженную сжимающимся кругом, и участвовать в кооперативных сражениях против могущественных боссов. Проект будет доступен как отдельная игра и не потребует наличия оригинального Elden Ring. Цена сопоставима с DLC, а не полноценной AAA-игрой.

FromSoftware планирует поддерживать Nightreign после релиза, добавляя новые обновления, включая баланс и, возможно, расширения с героями и снаряжением. Elden Ring: Nightreign станет доступен для покупки в 2025 году, обещая быть свежим, но при этом аутентичным опытом для поклонников вселенной.

-2
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Despot_Aspid

То есть по сути это просто некий режим игры выпиленный из Elden Ring в виде отдельной игры?

3
СнопакДоминатор

Доведенный до ума мультиплеер, который во всех играх мудатаки по факту работал через жопу.

1
-zotik-

Звучит как то что я пропущу)

2
StrelitziaReg

Т.е по сути игроки имеющую EldenRing должны покупать по фулл прайсу вот это. Я же заплатил уже за ассеты EldenRing , почему я должен фулл прайс платить за Режим , это же просто Второе ДЛС, которое должно стоить не больше 20 баксов.

1
rtnrwv

ничё, схавают

1
Kreatjke13
Цена сопоставима с DLC, а не полноценной AAA-игрой.

Сложно эти ваши букавы читать, да?

3
Unicorling Kreatjke13

Длц на элден ринг стоил как полноценная игра 3500р

2
Ardolon Unicorling

2400 длц стоило, всё равно дешевле, учитывая что многие игры по 5 тысяч продаются.

-3
Alex Row

Походу боссы будут из всех игр фромов, да ещё и хранительница огня впридачу- в это я буду гамать. Непонятный момент с коопом- будет ли автоподбор, и, если не добирает игроков, то их заменят нпс? В целом задумка мне нравится, жду подробностей.

1
YanaMefedrone

Хотя Elden Ring Nightreign заточена под кооперативное прохождение, в игру можно играть и одному.

0
AndralStormborn

Что? Зачем?

0
jax baron

блин сделали бы boss rush - уже давно все просят

0
jax baron

в 1 рыло то можно?

0
My life is a game

Объясните мне плиз, откуда у людей страсть в соул лайкам?

Люди горят, бесятся, заучивают тайминги чтобы проходить это. Игры же созданы для удовольствия и расслабления

КС ГО/Дота тоже из этой серии, но там еще можно понять аля сопернических дух у людей , хотят быть лучшими и тд, хотя тоже больше негатива

0
goodneighbor

Соуслайки это просто жанровый тренд, который уже начинает постепенно сходить на нет. Плюс дроч на сложность это реакция аудитории на примитивные синематик экспериенсы времен поколений ps3 и ps4.

-3