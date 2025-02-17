Похоже, что Elden Ring: Nightreign получит DLC в конце 2025 года

Издание PC Gamer обратило внимание, что в описании Elden Ring: Nightreign в Steam, которое позже изменили, говорилось о «дополнительных DLC» с новыми персонажами и боссами. Теперь информация уточнена: «Дополнительное DLC выйдет в четвертом квартале 2025 года».

Хотя официального анонса пока не было, утечка указывает на планы студии по расширению игры. Учитывая, что релиз Elden Ring: Nightreign состоится 30 мая, столь поздний выход DLC может намекать на крупное дополнение. Однако возможен и более ранний релиз.

На выходных прошло первое закрытое тестирование, которое столкнулось с некоторыми проблемами, но в целом было воспринято положительно. Теперь остается ждать официального подтверждения и новых деталей.