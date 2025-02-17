Похоже, что Elden Ring: Nightreign получит DLC в конце 2025 года

Издание PC Gamer обратило внимание, что в описании Elden Ring: Nightreign в Steam, которое позже изменили, говорилось о «дополнительных DLC» с новыми персонажами и боссами. Теперь информация уточнена: «Дополнительное DLC выйдет в четвертом квартале 2025 года».
Хотя официального анонса пока не было, утечка указывает на планы студии по расширению игры. Учитывая, что релиз Elden Ring: Nightreign состоится 30 мая, столь поздний выход DLC может намекать на крупное дополнение. Однако возможен и более ранний релиз.
На выходных прошло первое закрытое тестирование, которое столкнулось с некоторыми проблемами, но в целом было воспринято положительно. Теперь остается ждать официального подтверждения и новых деталей.
ДЛС для ДЛС, это какая-то метаирония.
2800 дороговато в стиме, за 2000 прям шикос было бы. Повезло в бетку погонять 2 сессии из 5. Мне зашло, прибавила в динамике игра прям, будут камни типа самоцветов из бладборна (только для персонажа 3 камня идёт по цвету класса которым играете). Безымянный король не попался, демон стоног ремейк попался) ах ну и псина 3 головая финальная - эпично максимально
Почему это будет шляпа = авторы даёт возможность БЕЗ ШОВНО(ваааау) пройти игру от начала до конца с АЖ 3мя игроками -_- , мод на нексусе позволяет это сделать с 4МЯ и без всяких проблем пройти игру полностью. Кричат про режим королевская битва- вот вообще не понимаю нахрена это надо , по сути война кланов на поле , как было в Дарках и прочих играх с вторжениями в мир от определенных ковенантов .
Короче говоря- хотят за те-же бабки втюхать ту-же самую игру, только с более расширенной сетёвкой, но зачем? Дуйте скачивайте мод и играйте от А до Я с друзьями и будет вам счастье и не нужно платить (ОПЯТЬ) . Яб понял дали-б они на шару этот апдейт, или (если тупо королевская-битва, то сделать её БЕСПЛАТНОЙ) но нет, они на полных щах просят за (ладно подыграю) АДДОН 50 баксов -_- . Нафиг оно надо.
эм - уже даже трясет от того представления что проходить игры миядзаки в три тела - это норма.
Гид гад малыш, удачи пройти игру без какого либо суммона