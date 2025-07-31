После небольшой задержки в Elden Ring Nightreign появился режим для двух игроков

Изначально обновление 1.02 для Elden Ring Nightreign было запланировано на 30 июля, но в связи с предупреждением о цунами, объявленным в Японии на этой неделе, релиз был отложен на 24 часа.

И вот спустя сутки, FromSoftware наконец-то выпустила выпустила долгожданное обновление, которое уже доступно для загрузки на PlayStation, Xbox и PC. С его помощью два игрока смогут объединиться в команду для участия в различных миссиях. При этом сложность будет выравниваться в зависимости от количества играющих.

Помимо кооперативного режима, патч также улучшает интерфейс, включая расширенные возможности фильтрации реликвий в инвентаре. В то же время количество сохраняемых пресетов реликвий достигло 100. Также появилась новая функция, позволяющая игрокам продавать понравившиеся реликвии из меню наград и покупок.

Не обошлось и без небольших изменений в балансе игры. С полным списком изменений в обновлении 1.02 можно ознакомиться на сайте игры.