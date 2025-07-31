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Elden Ring: Nightreign 30.05.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
7.3 302 оценки

После небольшой задержки в Elden Ring Nightreign появился режим для двух игроков

Gruz_ Gruz_

Изначально обновление 1.02 для Elden Ring Nightreign было запланировано на 30 июля, но в связи с предупреждением о цунами, объявленным в Японии на этой неделе, релиз был отложен на 24 часа.

И вот спустя сутки, FromSoftware наконец-то выпустила выпустила долгожданное обновление, которое уже доступно для загрузки на PlayStation, Xbox и PC. С его помощью два игрока смогут объединиться в команду для участия в различных миссиях. При этом сложность будет выравниваться в зависимости от количества играющих.

Elden Ring: Nightreign "Патч - v1.02.0"

Помимо кооперативного режима, патч также улучшает интерфейс, включая расширенные возможности фильтрации реликвий в инвентаре. В то же время количество сохраняемых пресетов реликвий достигло 100. Также появилась новая функция, позволяющая игрокам продавать понравившиеся реликвии из меню наград и покупок.

Не обошлось и без небольших изменений в балансе игры. С полным списком изменений в обновлении 1.02 можно ознакомиться на сайте игры.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Rey4rtRO
Также появилась новая функция, позволяющая игрокам продавать понравившиеся реликвии из меню наград и покупок.

А непонравившиеся продавать будет нельзя. Потому что в игры Фромов играют те, кто любит страдания.

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Fronyx

Ого, вовремя, когда вся игра в доль и поперёк пройдена

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