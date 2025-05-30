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Elden Ring: Nightreign 30.05.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
6.7 92 оценки

Продажи Elden Ring Nightreign достигли 2 млн копий менее, чем за 24 часа

monk70 monk70

Японская студия FromSoftware недавно выпустила игру Elden Ring Nightreign. Жанрово-специфический спин-офф отмеченной наградами игры Elden Ring 2022 года доступен на ПК и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Согласно официально опубликованной FromSoftware информации, Elden Ring Nightreign превзошла отметку в 2 миллиона проданных копий по всему миру в первый день. Только в Steam в игре было зарегистрировано более 315 тысяч одновременных игроков в течение первого часа после запуска.

Кооперативная игра на выживание ELDEN RING NIGHTREIGN превзошла 2 миллиона проданных копий по всему миру. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность всем, кто приобрел копию. Большое спасибо. Мы надеемся, что вы продолжите наслаждаться приключениями в Лимвелде. Мы ценим вашу постоянную поддержку.

Elden Ring сама по себе достигла 30 миллионов игроков, и фанаты требовали большего, так что неудивительно, что Nightreign так уверенно стартовала. В разработке также находится фильм Elden Ring от Алекса Гарленда.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Tiger Goose
Продажи Elden Ring Nightreign достигли 2 млн копий менее

Не только лишь все поймут такой заголовок.

Обновлено. Заголовок изменили.

Продажи Elden Ring Nightreign достигли 2 млн копий менее, чем за 24 часа

Запятая после слова "менее" здесь не нужна.

3
Tommy.

написано же что 2 миллиона игроков, а не копий

Славик Славиков

"Продажи Elden Ring Nightreign достигли 2 млн КОПИЙ"

monk70

Игра не доступна ни в одной подписке и нет пропуска друга, как у, скажем, Split Fiction. Потому здесь количество игроков = количеству проданных копий.

4
Alex Row

А вечно всем недовольные бабки на пегаче ванговали игре провал.

Сережаа

Игры в таких ситуациях проваливаются крайне редко. Я про то что фромсофтвер на хайпе, элден ринг мощно зашла толпе, то есть не важно какого качества следующая игра - ее купят в любом случае, на хайпе. А уже потом начнут разбираться какая она там...

Но вот если она обосрется, тогда следующей игре, придется быть действительно годной, чтобы ее купили.

Yoshemitsu

Ну так, школоте достаточно всрать в уши какую-то дегенеративную херню типа "Игроки не желают покупать Elden Ring Nightreign" ссылаясь на какой-то дебильный опрос из однокласников где проголосовало 2.5к таких же тупых дотеров-школьников. А так как у местной аудитории мозгов не хватает банально подумать, лучше поверить в любое дерьмо корча из себя икспердов и кукарекая что-то типа

Ожидаемо
Даже странно, почему игроки не хотят очередное такое поделие хавать...
все уже "наелись" этими онлайн дрочильнями, донатными помойками
Я будучи фанатом фромов скипаю эту х*ету)
Моё личное имхо - фанатам нахрен не впёрся онлайн, а любителям онлайна - нахрен не впёрся соулс, отсюда и проблемы))
Ну логично. Вместо нового соулс проекта выпускать онлайн дрочильню... На что они надеятся?
Кто бы сомневался.
1
Деиман

написано же 2 милиона долбаящеров