Продажи Elden Ring Nightreign достигли 2 млн копий менее, чем за 24 часа

Японская студия FromSoftware недавно выпустила игру Elden Ring Nightreign. Жанрово-специфический спин-офф отмеченной наградами игры Elden Ring 2022 года доступен на ПК и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Согласно официально опубликованной FromSoftware информации, Elden Ring Nightreign превзошла отметку в 2 миллиона проданных копий по всему миру в первый день. Только в Steam в игре было зарегистрировано более 315 тысяч одновременных игроков в течение первого часа после запуска.

Кооперативная игра на выживание ELDEN RING NIGHTREIGN превзошла 2 миллиона проданных копий по всему миру. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность всем, кто приобрел копию. Большое спасибо. Мы надеемся, что вы продолжите наслаждаться приключениями в Лимвелде. Мы ценим вашу постоянную поддержку.

Elden Ring сама по себе достигла 30 миллионов игроков, и фанаты требовали большего, так что неудивительно, что Nightreign так уверенно стартовала. В разработке также находится фильм Elden Ring от Алекса Гарленда.