Продажи Elden Ring Nightreign достигли 2 млн копий менее, чем за 24 часа

Японская студия FromSoftware недавно выпустила игру Elden Ring Nightreign. Жанрово-специфический спин-офф отмеченной наградами игры Elden Ring 2022 года доступен на ПК и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Согласно официально опубликованной FromSoftware информации, Elden Ring Nightreign превзошла отметку в 2 миллиона проданных копий по всему миру в первый день. Только в Steam в игре было зарегистрировано более 315 тысяч одновременных игроков в течение первого часа после запуска.
Кооперативная игра на выживание ELDEN RING NIGHTREIGN превзошла 2 миллиона проданных копий по всему миру. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность всем, кто приобрел копию. Большое спасибо. Мы надеемся, что вы продолжите наслаждаться приключениями в Лимвелде. Мы ценим вашу постоянную поддержку.
Elden Ring сама по себе достигла 30 миллионов игроков, и фанаты требовали большего, так что неудивительно, что Nightreign так уверенно стартовала. В разработке также находится фильм Elden Ring от Алекса Гарленда.
Не только лишь все поймут такой заголовок.
Обновлено. Заголовок изменили.
Запятая после слова "менее" здесь не нужна.
написано же что 2 миллиона игроков, а не копий
"Продажи Elden Ring Nightreign достигли 2 млн КОПИЙ"
Игра не доступна ни в одной подписке и нет пропуска друга, как у, скажем, Split Fiction. Потому здесь количество игроков = количеству проданных копий.
А вечно всем недовольные бабки на пегаче ванговали игре провал.
Игры в таких ситуациях проваливаются крайне редко. Я про то что фромсофтвер на хайпе, элден ринг мощно зашла толпе, то есть не важно какого качества следующая игра - ее купят в любом случае, на хайпе. А уже потом начнут разбираться какая она там...
Но вот если она обосрется, тогда следующей игре, придется быть действительно годной, чтобы ее купили.
Ну так, школоте достаточно всрать в уши какую-то дегенеративную херню типа "Игроки не желают покупать Elden Ring Nightreign" ссылаясь на какой-то дебильный опрос из однокласников где проголосовало 2.5к таких же тупых дотеров-школьников. А так как у местной аудитории мозгов не хватает банально подумать, лучше поверить в любое дерьмо корча из себя икспердов и кукарекая что-то типа
написано же 2 милиона долбаящеров