Пройти всех боссов Elden Ring Nightreign в одиночку и без реликвий возможно

По крайней мере, геймдиректору игры это сделать удалось, а чем игроки хуже.
Я хочу заверить людей, что прохождение игры в одиночку возможно. Мне удалось победить всех боссов соло и без реликвий, и я хочу, чтобы вы набрались уверенности и тоже попробовали.
В июне 2024 года Хидэтака Миядзаки рассказал, что сам плохо играет в свои игры, редко проходит их после релиза и использует все упрощения. Геймдизайнер считает, что нужно использовать все доступные механики и прочие элементы помощи, если такая возможность присутствует.
Ранее стало известно, что продажи Elden Ring Nightreign превысили 3.5 миллиона копий.
Это что, Миядзаки делает сложные игры, а сам их только с читами играет? Лол кек)
Так это Миядзаки или Исидзаки (звучит как отборный мат) проходил? Геймдизайнер, геймдиректор, лишь бы написать)
То что можно пройти - ясен пень, пресвятые айфремы никто не отменял, а если с лутом повезет так вообще дело техники.
За пару дней 3.5 ляма не хило так. У бладдаск ещё больше всё таки комбнити изголодалось.
Пффф, вот если бы ты сделал это на бананах...
прошел с рандомами за 25 часов.в отличии от датки или кс го тут рандомы редко ливали - все таки коммьюнити соулс в своей основе потные ребята.
верим