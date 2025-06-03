Пройти всех боссов Elden Ring Nightreign в одиночку и без реликвий возможно

По крайней мере, геймдиректору игры это сделать удалось, а чем игроки хуже.

Я хочу заверить людей, что прохождение игры в одиночку возможно. Мне удалось победить всех боссов соло и без реликвий, и я хочу, чтобы вы набрались уверенности и тоже попробовали.

В июне 2024 года Хидэтака Миядзаки рассказал, что сам плохо играет в свои игры, редко проходит их после релиза и использует все упрощения. Геймдизайнер считает, что нужно использовать все доступные механики и прочие элементы помощи, если такая возможность присутствует.

Ранее стало известно, что продажи Elden Ring Nightreign превысили 3.5 миллиона копий.