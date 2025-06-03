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Elden Ring: Nightreign 30.05.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
7 162 оценки

Пройти всех боссов Elden Ring Nightreign в одиночку и без реликвий возможно

Solstice Solstice

По крайней мере, геймдиректору игры это сделать удалось, а чем игроки хуже.

Я хочу заверить людей, что прохождение игры в одиночку возможно. Мне удалось победить всех боссов соло и без реликвий, и я хочу, чтобы вы набрались уверенности и тоже попробовали.

В июне 2024 года Хидэтака Миядзаки рассказал, что сам плохо играет в свои игры, редко проходит их после релиза и использует все упрощения. Геймдизайнер считает, что нужно использовать все доступные механики и прочие элементы помощи, если такая возможность присутствует.

Ранее стало известно, что продажи Elden Ring Nightreign превысили 3.5 миллиона копий.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
AndralStormborn

Это что, Миядзаки делает сложные игры, а сам их только с читами играет? Лол кек)

1
Квасилич

Так это Миядзаки или Исидзаки (звучит как отборный мат) проходил? Геймдизайнер, геймдиректор, лишь бы написать)
То что можно пройти - ясен пень, пресвятые айфремы никто не отменял, а если с лутом повезет так вообще дело техники.

1
hpi

За пару дней 3.5 ляма не хило так. У бладдаск ещё больше всё таки комбнити изголодалось.

ZAUSA
Я хочу заверить людей, что прохождение игры в одиночку возможно. Мне удалось победить всех боссов соло и без реликвий, и я хочу, чтобы вы набрались уверенности и тоже попробовали.

Пффф, вот если бы ты сделал это на бананах...

Господин Никто

прошел с рандомами за 25 часов.в отличии от датки или кс го тут рандомы редко ливали - все таки коммьюнити соулс в своей основе потные ребята.

vertehwost

верим