Путник Бездны, новые герои и боги Лимвельда: первое дополнение для Elden Ring: Nightreign выходит уже в декабре

На презентации State of Play студия FromSoftware представила первое крупное дополнение к кооперативному экшену Elden Ring: Nightreign — The Forsaken Hollows, которое выйдет уже 4 декабря 2025 года на ПК, PlayStation и Xbox.

Игроков ждут два новых героя и два мощных босса, разворачивающие историю в мрачных глубинах Лимвельда — области, изъеденной древними проклятиями. Среди пополнения отряда Путников Ночи — Учёный, исследователь с мощными магическими навыками и способностью анализировать поле боя, и Погребальная Матерь, священнослужительница, обладающая огромной силой и верой, призванная уничтожить самого Повелителя Ночи.

Главная арена новых событий — Великая Пустота, обширная каверна, усеянная руинами древних храмов и кристаллами, источающими смертоносный миазм. Именно здесь предстоит столкнуться с новыми богоподобными врагами, чья природа искажена самой тьмой.

Для фанатов серии Dark Souls самым приятным нововведениям станет возвращение Арториаса Путника Бездны. Он был замечен в трейлере, как один из основных боссов, которые появится с выходом дополнения.

С момента выхода Elden Ring: Nightreign в мае игра получила несколько крупных обновлений, включая усложнённый режим Deep of Night и улучшенных боссов. Теперь дополнение The Forsaken Hollows обещает стать следующим шагом в развитии вселенной, где каждый новый рассвет может оказаться последним.