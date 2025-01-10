Разработчики Elden Ring Nightreign опубликовали расписание сетевого бета-теста игры

Как и было обещано в прошлом месяце, начиная с сегодняшнего дня, 10 января, открыта регистрация для участия в сетевом тестировании Elden Ring Nightreign, для которого теперь также официально объявлены точные даты этих тестовых сессий.
Регистрация для участия в тестировании будет открыта с 17:00 МСК сегодня, 10 января. Чтобы подать заявку на участие в тестировании, необходимо зарегистрироваться по этому адресу, нажав кнопку «Зарегистрироваться», а затем следуя инструкциям, учитывая, что тесты пройдут в следующем месяце.
На данный момент пробная версия анонсирована только для PS5 и Xbox Series X|S, хотя полная версия игры также запланирована для PS4, Xbox One и ПК, но сетевой тест, похоже, сосредоточен только на консолях текущего поколения.
Время проведения (по МСК):
- 14 февраля 14:00 - 17:00
- 15 февраля 06:00 - 09:00
- 15-16 февраля 22:00 - 01:00
- 16 февраля 14:00 - 17:00
- 17 февраля 06:00 - 09:00