Разработчики Elden Ring Nightreign опубликовали расписание сетевого бета-теста игры

Как и было обещано в прошлом месяце, начиная с сегодняшнего дня, 10 января, открыта регистрация для участия в сетевом тестировании Elden Ring Nightreign, для которого теперь также официально объявлены точные даты этих тестовых сессий.

Регистрация для участия в тестировании будет открыта с 17:00 МСК сегодня, 10 января. Чтобы подать заявку на участие в тестировании, необходимо зарегистрироваться по этому адресу, нажав кнопку «Зарегистрироваться», а затем следуя инструкциям, учитывая, что тесты пройдут в следующем месяце.

На данный момент пробная версия анонсирована только для PS5 и Xbox Series X|S, хотя полная версия игры также запланирована для PS4, Xbox One и ПК, но сетевой тест, похоже, сосредоточен только на консолях текущего поколения.

Время проведения (по МСК):