Разработчики FromSoftware вновь признали свою "болезненную любовь" к болотам - теперь и в Elden Ring: Nightreign

Похоже, традиция FromSoftware добавлять в свои игры токсичные болота теперь живёт собственной жизнью. В новом DLC The Forsaken Hollows для Elden Ring Nightreign фанаты снова наткнулись на опасные топи, которые травят игрока и наполняют карту знакомым духом Blighttown и других «легендарных» зон.

Директор Nightreign Дзюня Исидзаки в разговоре с GameSpot заверил: никакого правила «обязательно добавлять болото» в студии нет — так просто «само получается». По его словам, идея болот «всегда внезапно оказывается уже реализованной», будто эта традиция развивается без участия команды.

Интересно, что в основной игре Nightreign болот не было — они появились только с DLC. Но Исидзаки признаёт: как только в FromSoftware начинают расширять мир, болото рано или поздно всплывает.

The Forsaken Hollows выходит 4 декабря и привносит новую зону, двоих Nightfarers и, конечно же, очередную порцию вязкого токсичного «фансервиса» — которого от FromSoftware уже и ждут с особой теплотой.