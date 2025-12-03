ЧАТ ИГРЫ
Elden Ring: Nightreign 30.05.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
7.4 354 оценки

Разработчики FromSoftware вновь признали свою "болезненную любовь" к болотам - теперь и в Elden Ring: Nightreign

IKarasik IKarasik

Похоже, традиция FromSoftware добавлять в свои игры токсичные болота теперь живёт собственной жизнью. В новом DLC The Forsaken Hollows для Elden Ring Nightreign фанаты снова наткнулись на опасные топи, которые травят игрока и наполняют карту знакомым духом Blighttown и других «легендарных» зон.

Директор Nightreign Дзюня Исидзаки в разговоре с GameSpot заверил: никакого правила «обязательно добавлять болото» в студии нет — так просто «само получается». По его словам, идея болот «всегда внезапно оказывается уже реализованной», будто эта традиция развивается без участия команды.

Интересно, что в основной игре Nightreign болот не было — они появились только с DLC. Но Исидзаки признаёт: как только в FromSoftware начинают расширять мир, болото рано или поздно всплывает.

The Forsaken Hollows выходит 4 декабря и привносит новую зону, двоих Nightfarers и, конечно же, очередную порцию вязкого токсичного «фансервиса» — которого от FromSoftware уже и ждут с особой теплотой.

0ncnjqybr

Кто бы сомневался.

6
ZAUSA
Любовь к халтуре. Какой раз они "Souls" копируют? Какая это уже игра по счету? Седьмая? Восьмая?

Сейчас как раз играю в Elden Ring и просто в ах.е от количества скопированных элементов, как будто копия в кубе.

5
fortuneismax

чеееееееел ты ...

это спинофф батлрояль с геймплеем соулса - найтрейн крайне косвенен потому что играется как пве батлрояль типичный

3
dwemer101

ахахахахаха твое сравнение сделало мой день, действительно ПОЧЕМУ ЖЕ скопировано всё для найтрейна :D

Rio17

Следы уводят ещё во времена demon souls:)