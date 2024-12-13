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Elden Ring: Nightreign 2025 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
6.6 12 оценок

Регистрация на тестирование мультиплеера Elden Ring: Nightreign стартует в январе

monk70
Новости

Недавно анонсированная многопользовательская автономная игра Elden Ring: Nightreign открывает регистрацию на сетевой тест 10 января 2025 года.

Новая игра была анонсирована на The Game Awards как многопользовательский опыт в регионе Elden Ring в Лимгрейве. Закрытый бета-тест начнется в феврале 2025 года, и фанаты смогут зарегистрироваться, чтобы получить шанс принять участие в сетевом и серверном стресс-тесте, который начнется в следующем месяце. Дата регистрации была объявлена ​​в учетной записи Elden Ring X, которая также связана с новым веб-сайтом Nightreign, где фанаты смогут зарегистрироваться для участия в бета-тестировании.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Alex Row

Хоть бы указал, что тест только на консолях, впрочем как это было и с элденом

1
MAdach

Просчитался но где?

0
opexdisturbed

Любопытно, как все приняли игру - сервис от фромов. "Это другое", да :)

1
IronManMetall

По видосу тех кто играл в альфу, ощущается свежо и бодро, лучше основного элдена.

0