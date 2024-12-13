Регистрация на тестирование мультиплеера Elden Ring: Nightreign стартует в январе

Недавно анонсированная многопользовательская автономная игра Elden Ring: Nightreign открывает регистрацию на сетевой тест 10 января 2025 года.
Новая игра была анонсирована на The Game Awards как многопользовательский опыт в регионе Elden Ring в Лимгрейве. Закрытый бета-тест начнется в феврале 2025 года, и фанаты смогут зарегистрироваться, чтобы получить шанс принять участие в сетевом и серверном стресс-тесте, который начнется в следующем месяце. Дата регистрации была объявлена в учетной записи Elden Ring X, которая также связана с новым веб-сайтом Nightreign, где фанаты смогут зарегистрироваться для участия в бета-тестировании.
Хоть бы указал, что тест только на консолях, впрочем как это было и с элденом
Просчитался но где?
Любопытно, как все приняли игру - сервис от фромов. "Это другое", да :)
По видосу тех кто играл в альфу, ощущается свежо и бодро, лучше основного элдена.