Регистрация на тестирование мультиплеера Elden Ring: Nightreign стартует в январе

Недавно анонсированная многопользовательская автономная игра Elden Ring: Nightreign открывает регистрацию на сетевой тест 10 января 2025 года.

Новая игра была анонсирована на The Game Awards как многопользовательский опыт в регионе Elden Ring в Лимгрейве. Закрытый бета-тест начнется в феврале 2025 года, и фанаты смогут зарегистрироваться, чтобы получить шанс принять участие в сетевом и серверном стресс-тесте, который начнется в следующем месяце. Дата регистрации была объявлена ​​в учетной записи Elden Ring X, которая также связана с новым веб-сайтом Nightreign, где фанаты смогут зарегистрироваться для участия в бета-тестировании.