Руководитель разработки Elden Ring: Nightreign заявил, что его не волнуют провалы других мультиплеерных игр

Вчера FromSoftware решила удивить игроков на The Game Awards 2024, представив неожиданный спин-офф Elden Ring под названием Nightreign. Вместо привычного одиночного приключения нас ждут короткие сорокаминутные вылазки, в которые можно отправиться как одному, так и с парой друзей. За это время нужно успеть пережить три игровых дня, набить сумки добром и победить финального босса.

Казалось бы, самое время волноваться — ведь когда известные своими одиночными играми студии пробуют себя в мультиплеере, обычно ничего хорошего не выходит. BioWare обожглась на Anthem, Naughty Dog и вовсе отменила мультиплеер The Last of Us, а свежая Suicide Squad от Rocksteady уже продаётся чуть ли не даром. Про недавние провалы Concord и xDefiant и говорить не приходится.

Но директор Nightreign Дзюнья Исидзаки, похоже, такими вещами совсем не заморачивается. В разговоре с IGN он признался, что команда просто делает игру своей мечты, особо не оглядываясь на тренды индустрии. И что самое приятное — никакого «живого сервиса» здесь не будет. Купил игру — получил полный пакет контента без всяких подписок и микротранзакций.