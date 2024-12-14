Руководитель разработки Elden Ring: Nightreign заявил, что его не волнуют провалы других мультиплеерных игр

Вчера FromSoftware решила удивить игроков на The Game Awards 2024, представив неожиданный спин-офф Elden Ring под названием Nightreign. Вместо привычного одиночного приключения нас ждут короткие сорокаминутные вылазки, в которые можно отправиться как одному, так и с парой друзей. За это время нужно успеть пережить три игровых дня, набить сумки добром и победить финального босса.
Казалось бы, самое время волноваться — ведь когда известные своими одиночными играми студии пробуют себя в мультиплеере, обычно ничего хорошего не выходит. BioWare обожглась на Anthem, Naughty Dog и вовсе отменила мультиплеер The Last of Us, а свежая Suicide Squad от Rocksteady уже продаётся чуть ли не даром. Про недавние провалы Concord и xDefiant и говорить не приходится.
Но директор Nightreign Дзюнья Исидзаки, похоже, такими вещами совсем не заморачивается. В разговоре с IGN он признался, что команда просто делает игру своей мечты, особо не оглядываясь на тренды индустрии. И что самое приятное — никакого «живого сервиса» здесь не будет. Купил игру — получил полный пакет контента без всяких подписок и микротранзакций.
Эксперименты в соулс-играх давно напрашивались, ничего удивительного
Очень смелый и рисковый эксперимент, учитывая - какое у Фромов коммюнити консервативное в плане отхода от ДСов. Но трейлер понравился, однозначно проект будет стоящий внимания!
Мне вообще не зашёл мультик в основном Элдене.... Как по мне в ds2 самый лучший мультик.Имхо конечно
О вкусах не спорят конечно, но у тебя они....очень необычные...
Вторжение на те карты, где уже босс был убит.Вторжения даже когда хост находится в полом состоянии.Шикарно),а вторжение в качестве черного фантома, когда тебя призывает на помощь босс Зеркальный рыцарь и ты эпично вылезаешь из его зеркала-щита разбив его - это вообще бомба) Имхо конечно
да меня тоже как бы не волнуют его игры
Я сначала подумал, что это скрин из Драгонс Эйдж Вилгард - там тоже все фиолетовое! А оказалось, что это Фромы сняли штаны и испражнились на игроков! Наложили просто огромную, фиолетовую кучу! Мда!
"Ай, царь во дворца, царь во дворца!"
Фуууууууу.. бисексуальное освещение.. лол
Так у них же не ноунейм тайтл- в игре будут все боссы элдена, да еще, если я правильно понял, со всей серии соулсов, плюс механики из секиро- то есть как минимум фан база этих игр приобретет игру. Хз- по-моему безпроигрышный вариант.
Вот, и тут все фиолетовое!