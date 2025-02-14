Серверы не выдержали наплыва желающих поучаствовать в стресс-тесте Elden Ring Nightreign

Первый закрытый сетевой тест Elden Ring Nightreign столкнулся с проблемами, так как тысячи игроков пытались быть среди первых, кто опробует новый многопользовательский спин-офф FromSoftware.

Тест, который был призван позволить разработчику провести стресс-тест многопользовательских элементов игры, а также обнаружить любые потенциальные ошибки или проблемы с балансом, должен был состояться в эти выходные. Однако с самого начала игроки столкнулись с проблемами, которые, по мнению службы поддержки игроков FromSoftware, связаны с огромным количеством игроков, пытающихся подключиться к игре одновременно.

FromSoftware извинилась за проблемы с сервером во время уже завершенного сетевого теста Elden Ring Nightreign и рассматривает возможность проведения еще одного сеанса в будущем.

В заявлении, опубликованном в Twitter, официальный аккаунт Elden Ring пишет:

Первый сеанс сетевого теста Elden Ring Nightreign завершен. Приносим извинения за неудобства, вызванные проблемами игрового сервера. В настоящее время ведутся работы по улучшению стабильности сетевого теста. Рассматривается возможность проведения дополнительного сеанса сетевого теста. Спасибо.

Elden Ring Nightreign выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и ПК 30 мая.