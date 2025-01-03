Создатель Elden Ring: Nightreign не боится, что игра повторит судьбу Concord

Дзюнья Исидзаки, режиссер Elden Ring: Nightreign, рассказал IGN Japan о своем проекте, уверяя, что не переживает о возможном провале игры, подобном тому, что случилось с Concord. В интервью он отметил, что, несмотря на схожесть с многопользовательскими играми, Nightreign — это не проект с живым сервисом.
Исидзаки, который работал над Dark Souls, Bloodborne и Elden Ring, уверен, что увлекательный геймплей обеспечит успех, и опасения насчет текущей ситуации с живыми сервисами его не тревожат.
Игра разворачивается в параллельном мире Elden Ring, что позволит поклонникам оригинала наслаждаться новыми приключениями, не нарушив канон. Исидзаки подчеркнул, что его проект уважает историю, уже пережитую игроками, и отличается от оригинала, чтобы избежать «повторений».
Очень зря что не боится. ведь игра еще даже не выша но уже выглядит как мусор и проходняк.
И в каком моменте она так выглядит?
Постоянно, начиная с того момента когда фромы решили превратить соулс в мультиплеерный рогалик.
согласен, лучше ждать ещё лет 10, когда выйдет следующий соулс, чем играть в довольно неплохую по трейлеру игру и срать ртом, что это типа какой-то проходняк
Я хоть и фанат фромов, надеюсь эта шляпа провалится и они сосредоточатся на синглах
Не провалится, Японцы хитрые. Они знают как сделать так, чтобы всем было хорошо.
так они и сделали онлайн+сингл
Ага, ага знают конечно. Все мы помним, год или два назад вышла от японцев Babylon's Fall! Тоже мультиплеерная сс*нина. На релизе в нее играл один человек, да и тот журналист. А потом Скверы (вроде, если не путаю) благополучно закрыли это *овно. Или из недавних, ещё один японский "шедевр" Фоамстарс (или как-то так), та же судьба - провал и закрытие. Что-то в этих играх мы не увидели твоих - "хитрых Японцев, которые знают, как сделать так, чтобы всем было хорошо"!
Да я к тому, что Япошки вроде трудяги лютые, да и фромы всегда стараются норм сделать.
щас бы сравнивать студию, которая делает шедевры, с продажными соевыми шлюхами
Конкорд провалился потому что сжв параша, причём тут Елден?
Если и провалится, зато будет игра, в которую можно будет погамать с алкашами после завода на 30 минут. Почему бы и нет?
А чё боятся то Элден продался 30 миллионов копий. почти все деньги мира собрал теперь то конечно нечего боятся
Это смешно, потому что, когда этот дурачок говорит, что не боится провала - это означает, что проект провалиться. А о бюджете можно не переживать - Elden Ring оплатит весь банкет.
А шо бояться? Бюджет освоен/распилен....дальше поуй....Конкорд одобряет)
Ну им бояться нечего на самом деле, проект по хорошо зарекомендовавшей себя вселенной. Подобные спиноффы не плохи сами по себе
ну так они и делают рогалить а калечный батлрояль.