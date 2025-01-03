Создатель Elden Ring: Nightreign не боится, что игра повторит судьбу Concord

Дзюнья Исидзаки, режиссер Elden Ring: Nightreign, рассказал IGN Japan о своем проекте, уверяя, что не переживает о возможном провале игры, подобном тому, что случилось с Concord. В интервью он отметил, что, несмотря на схожесть с многопользовательскими играми, Nightreign — это не проект с живым сервисом.

Исидзаки, который работал над Dark Souls, Bloodborne и Elden Ring, уверен, что увлекательный геймплей обеспечит успех, и опасения насчет текущей ситуации с живыми сервисами его не тревожат.

Игра разворачивается в параллельном мире Elden Ring, что позволит поклонникам оригинала наслаждаться новыми приключениями, не нарушив канон. Исидзаки подчеркнул, что его проект уважает историю, уже пережитую игроками, и отличается от оригинала, чтобы избежать «повторений».