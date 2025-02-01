Спекулянты продают бета-инвайты Elden Ring Nightreign за сотни долларов

Бета-тест Elden Ring Nightreign еще не начался, но доступ к нему уже стал предметом спекуляций. В США инвайты продают на eBay за $100–300, а один британский продавец даже выставил цену в £400 (~$500). Учитывая, что тест идет всего несколько часов, это выходит по $170 в час – дороже, чем сама игра на релизе.

Однако спекулянты пока не добились успеха. Единственный проданный инвайт ушел за $40, а некоторые лоты с ценниками $250+ висят без покупателей. Тем не менее, перед стартом теста 14 февраля спрос может вырасти. На eBay уже идет небольшая битва за инвайт за $60.