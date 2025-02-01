Спекулянты продают бета-инвайты Elden Ring Nightreign за сотни долларов

Бета-тест Elden Ring Nightreign еще не начался, но доступ к нему уже стал предметом спекуляций. В США инвайты продают на eBay за $100–300, а один британский продавец даже выставил цену в £400 (~$500). Учитывая, что тест идет всего несколько часов, это выходит по $170 в час – дороже, чем сама игра на релизе.
Однако спекулянты пока не добились успеха. Единственный проданный инвайт ушел за $40, а некоторые лоты с ценниками $250+ висят без покупателей. Тем не менее, перед стартом теста 14 февраля спрос может вырасти. На eBay уже идет небольшая битва за инвайт за $60.
Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки (с) из к/ф Буратино
Ну и что за лохи на это ведуться? Платить за то, что бы играть в незаконченную и забагованную игру. Логичнее подождать релиза, подождать после релиза пока доловят баги, почитать обзоры, не г"вно ли получилось и только потом играть самому.
Хм, думаю, что найдутся стримеры, которые не получив инвайт, приобретут за деньги