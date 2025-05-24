Стало известно точное время выхода и старт предзагрузки Elden Ring Nightreign

Осталось совсем немного времени до даты выхода Elden Ring Nightreign, и тогда вы сможете погрузиться в свое приключение либо в одиночку, либо с группой друзей. FromSoftware сообщила точно время выхода игры, а также даты, когда стартует предварительная загрузка.

Elden Ring Nighreign выйдет на ПК и консолях в разное время. Игроки на консолях смогут начать играть на 1 час раньше – в полночь по МСК с 29 на 30 мая. Для игроков на ПК доступ откроется 30 мая в 01:00 МСК.

На всех платформах вы можете предварительно загрузить Elden Ring Nightreign за 48 часов до даты релиза. Это означает, что игроки на ПК, Xbox Series X/S и ПК могут предварительно загрузить игру за целых два дня до даты релиза.