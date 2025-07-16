Свежий патч для Elden Ring: Nightreign устраняет баг, когда босс появлялся за пределами своей арены

Не только S.T.A.L.K.E.R. 2 может похвастаться неожиданными и забавными ошибками. Даже многопользовательский ролевой экшен Elden Ring: Nightreign от FromSoftware не застрахован от подобных казусов. Сегодня разработчики выпустили обновление 1.01.5, призванное устранить сразу несколько проблем, связанных с одним из самых запоминающихся сражений в игре.

Речь идёт о встрече с версией Sentient Pest в облике Everdark Sovereign. Этот босс у некоторых игроков мог не только «застревать» и мешать завершению битвы, но и внезапно оказывался за пределами своей арены, превращая эпический бой в фарс. Новый патч исправляет оба этих бага, делая сражение более стабильным и соответствующим задуманному сценарию.

Обновление доступно на всех платформах: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Steam. Для сетевой игры обновление является обязательным: после установки патча рекомендуется перезапустить игру, чтобы изменения вступили в силу.