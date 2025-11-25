Трейлер дополнения Forsaken Hollows для Elden Ring: Nightreign демонстрирует одного из двух новых персонажей - Учёного

Компании Bandai Namco и FromSoftware выпустили видео, демонстрирующее одного из двух Ночных Странников, которые будут доступны в Elden Ring: Nightreign с дополнением Forsaken Hollows, начиная с 4 декабря.
В дополнении Forsaken Shadows будут добавлены два новых воина Ночных Странников в качестве игровых персонажей.
- Учёный: Учёный, путешествующий по Средиземью. Обладая впечатляющими уровнями магии, он получает невероятные преимущества, наблюдая за полем боя.
- Гробовщик: Настоятельница, которой поручено убить Повелителя Ночи. Обладая впечатляющей силой и верой, она отправляет врагов в загробный мир с безжалостной эффективностью.
Добавив 2 персонажей по длс, игра интересней не станет. Уже прошел в ней все