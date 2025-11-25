ЧАТ ИГРЫ
Elden Ring: Nightreign 30.05.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
7.4 352 оценки

Трейлер дополнения Forsaken Hollows для Elden Ring: Nightreign демонстрирует одного из двух новых персонажей - Учёного

monk70 monk70

Компании Bandai Namco и FromSoftware выпустили видео, демонстрирующее одного из двух Ночных Странников, которые будут доступны в Elden Ring: Nightreign с дополнением Forsaken Hollows, начиная с 4 декабря.

В дополнении Forsaken Shadows будут добавлены два новых воина Ночных Странников в качестве игровых персонажей.

  • Учёный: Учёный, путешествующий по Средиземью. Обладая впечатляющими уровнями магии, он получает невероятные преимущества, наблюдая за полем боя.
  • Гробовщик: Настоятельница, которой поручено убить Повелителя Ночи. Обладая впечатляющей силой и верой, она отправляет врагов в загробный мир с безжалостной эффективностью.
Комментарии:  1
Neko-Aheron

Добавив 2 персонажей по длс, игра интересней не станет. Уже прошел в ней все