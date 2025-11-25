Трейлер дополнения Forsaken Hollows для Elden Ring: Nightreign демонстрирует одного из двух новых персонажей - Учёного

Компании Bandai Namco и FromSoftware выпустили видео, демонстрирующее одного из двух Ночных Странников, которые будут доступны в Elden Ring: Nightreign с дополнением Forsaken Hollows, начиная с 4 декабря.

В дополнении Forsaken Shadows будут добавлены два новых воина Ночных Странников в качестве игровых персонажей.