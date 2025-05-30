Twitch отмечает запуск Elden Ring Nightreign с уникальным счётчиком смертей и эксклюзивными наградами

Twitch отмечает выход Elden Ring Nightreign масштабным недельным событием, нацеленным на вовлечение стримеров и зрителей в активное взаимодействие. Центром инициативы стал новый Global Death Counter — расширение, позволяющее отслеживать общее количество смертей всех стримеров Elden Ring Nightreign на платформе. Это не просто статистика, а символ единства всего сообщества: несмотря на индивидуальные или командные прохождения, опыт смертей становится общим и измеримым на глобальном уровне.

Использование счетчика максимально упрощено — стримерам или их модераторам нужно лишь вручную добавлять +1 после каждой смерти в игре. Визуально счетчик интегрируется в трансляцию через «оверлей», который можно легко активировать на странице расширения Twitch, что позволяет не только следить за количеством смертей, но и добавляет новый уровень взаимодействия и контроля.

Кроме того, Twitch приготовил для сообщества эксклюзивные ограниченные гербы. Первый, SuperFan, предназначен для стримеров и зрителей, участвующих в совместных трансляциях Elden Ring Nightreign с 30 мая. Этот значок, вдохновленный загадочным классом Recluse, поощряет взаимодействие и коллективное участие. Второй герб, Wylder, рассчитан на зрителей, которые будут создавать и делиться клипами с лучшими моментами игры с 30 мая по 3 июня. Получение герба занимает до 72 часов, после чего пользователи получают уведомление.

Завершит праздник появление нового глобального смайлика Wylder, который обогатит чат Twitch и поможет выразить эмоции во время обсуждений.