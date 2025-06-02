Уайлдер из Elden Ring: Nightreign взлетает в небо: новый трюк превращает его в персонажа из Super Smash Bros

Ветеран Souls-сообщества и автор YouTube-канала VaatiVidya в свежем видео раскрыл малоизвестную механику движения персонажа Уайлдера из Elden Ring: Nightreign, которая превращает стандартного героя в настоящего бойца арены — буквально летающего по полю боя.

Речь идёт о комбо, обнаруженном ещё во время сетевого теста игроком под ником OnslaughtCasualty42. В своём шутливом гайде под названием "Убогий гайд по тому, как заставить Уайлдера летать", он описал связку крюка-кошки и взрывного ультимейта с пушкой вместо руки. Суть техники — зацепиться за поверхность с помощью крюка, резко развернуться на 180 градусов и активировать ульту, что позволяет Уайлдеру буквально выстрелить себя вперёд в стиле рокет-джампа из Quake.

VaatiVidya сравнивает механику с приёмами из Super Smash Bros. Melee — особенно с трюками вроде Reverse Temple Jump. И хотя в реальной боевой обстановке это комбо может пригодиться разве что для преодоления пропасти без ближайшего духа-источника или для стремительного отхода из сужающейся зоны боя, сама возможность летать по карте словно герой файтинга делает игру намного веселее.

Уайлдер, несмотря на то что считается базовым персонажем в стартовой линейке, теперь воспринимается совсем иначе. Его умения, как и у других героев Nightreign, таят в себе глубину, неочевидную с первого взгляда. Если вы только начинаете разбираться в персонажах Nightreign и хотите понять, какие классы лучше всего подходят под ваш стиль игры — обратите внимание на этот подробный гайд по классам и их возможностям.