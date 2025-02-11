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Elden Ring: Nightreign 2025 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
7.3 34 оценки

В Elden Ring Nightreign будет несколько областей на карте, сгенерированных процедурно

monk70
Новости

Elden Ring Nightreign — это новейшая игра FromSoftware, которая снова представляет их любимую формулу, но на этот раз с большим акцентом на кооператив и некоторыми изменениями, которые оживят игровой процесс.

По словам директора Джуньи Ишизаки, игроки могут ожидать, что каждый забег принесет уникальные элементы. Хотя общая карта будет фиксированной, некоторые области будут сгенерированы процедурно, что принесет серьезные изменения.

У нас будут масштабные изменения рельефа в виде вулканов, болот или лесов, которые будут появляться процедурно. Мы хотели, чтобы сама карта представляла собой гигантское подземелье, чтобы у игроков была возможность перемещаться и исследовать его каждый раз по-новому.

Напоминаем, что на этой неделе, с 14 числа, игроки, получившие приглашение, смогут протестировать игру через сетевой тест.

-7
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
-zotik-

Чет меня питают смутные сомнения что это хорошая мысль

2
friben4

ктото получил доступ?

0
August Dark

На все почты что регал, еще числа 30того прошлого месяца пришло, мол
- Поздравляем, вас выбрали для теста, 11 февраля вам придёт письмо с кодом для участия

Если рассылка идёт по японскому часовому поясу, то у них уже так-то ночь приближается..
Да и то что прям на все почты пришло, вызывает некие сомнения

1
friben4 August Dark

Я на двух акках регал нигде не пришло :(

-1
friben4 August Dark

Если у вас будет лишний код буду не против если не поделитесь

-2
korhaalom

Так об этом говорили ещё когда дополнение только анонсировали, о чём новость то?

0
DocB1995
ещё когда дополнение только анонсировали

Это не дополнение, а самостоятельная игра

3
wianewa
дополнение только анонсировали

У Элден Ринга только 1 дополнение, больше ни каких не анонсировали.

3
korhaalom DocB1995

Я бы сказал это аддон, может расширение, на край стандалон. Но я бы точно не назвал бы её самостоятельной игрой.

1
grobor root wianewa

Это по типу игры Убесофт., делать дополнения., полноценными играми

0
jax baron

я так понял эта часть будет по типку - boss rush? или опять иди туда не зная куда?

0
Alarmsy

Это типо как Hades будет? Забеги делать и каждый раз что-то меняется

0
создалель русского репа

Ну да, это будет рогалик

0
Кей Овальд

Во, мало того, что очередной богомезкий кооп, так ещё и процедурная генерация. Днище в лучших традициях Сони.

-2