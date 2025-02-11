В Elden Ring Nightreign будет несколько областей на карте, сгенерированных процедурно

Elden Ring Nightreign — это новейшая игра FromSoftware, которая снова представляет их любимую формулу, но на этот раз с большим акцентом на кооператив и некоторыми изменениями, которые оживят игровой процесс.
По словам директора Джуньи Ишизаки, игроки могут ожидать, что каждый забег принесет уникальные элементы. Хотя общая карта будет фиксированной, некоторые области будут сгенерированы процедурно, что принесет серьезные изменения.
У нас будут масштабные изменения рельефа в виде вулканов, болот или лесов, которые будут появляться процедурно. Мы хотели, чтобы сама карта представляла собой гигантское подземелье, чтобы у игроков была возможность перемещаться и исследовать его каждый раз по-новому.
Напоминаем, что на этой неделе, с 14 числа, игроки, получившие приглашение, смогут протестировать игру через сетевой тест.
Чет меня питают смутные сомнения что это хорошая мысль
ктото получил доступ?
На все почты что регал, еще числа 30того прошлого месяца пришло, мол
- Поздравляем, вас выбрали для теста, 11 февраля вам придёт письмо с кодом для участия
Если рассылка идёт по японскому часовому поясу, то у них уже так-то ночь приближается..
Да и то что прям на все почты пришло, вызывает некие сомнения
Я на двух акках регал нигде не пришло :(
Если у вас будет лишний код буду не против если не поделитесь
Так об этом говорили ещё когда дополнение только анонсировали, о чём новость то?
Это не дополнение, а самостоятельная игра
У Элден Ринга только 1 дополнение, больше ни каких не анонсировали.
Я бы сказал это аддон, может расширение, на край стандалон. Но я бы точно не назвал бы её самостоятельной игрой.
Это по типу игры Убесофт., делать дополнения., полноценными играми
я так понял эта часть будет по типку - boss rush? или опять иди туда не зная куда?
Это типо как Hades будет? Забеги делать и каждый раз что-то меняется
Ну да, это будет рогалик
Во, мало того, что очередной богомезкий кооп, так ещё и процедурная генерация. Днище в лучших традициях Сони.