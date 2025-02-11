В Elden Ring Nightreign будет несколько областей на карте, сгенерированных процедурно

Elden Ring Nightreign — это новейшая игра FromSoftware, которая снова представляет их любимую формулу, но на этот раз с большим акцентом на кооператив и некоторыми изменениями, которые оживят игровой процесс.

По словам директора Джуньи Ишизаки, игроки могут ожидать, что каждый забег принесет уникальные элементы. Хотя общая карта будет фиксированной, некоторые области будут сгенерированы процедурно, что принесет серьезные изменения.

У нас будут масштабные изменения рельефа в виде вулканов, болот или лесов, которые будут появляться процедурно. Мы хотели, чтобы сама карта представляла собой гигантское подземелье, чтобы у игроков была возможность перемещаться и исследовать его каждый раз по-новому.

Напоминаем, что на этой неделе, с 14 числа, игроки, получившие приглашение, смогут протестировать игру через сетевой тест.