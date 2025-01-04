Elden Ring Nightreign недавно была анонсирована как отдельное приключение во вселенной Elden Ring. Игра уже вызвала значительный ажиотаж, в настоящее время занимая 7-е место среди самых желаемых игр в Steam.

Хотя об игре известно немного, директор недавно поделился некоторыми подробностями, подтвердив, что она не имеет прямой связи с оригинальным миром Elden Ring. Это решение было принято из уважения к сюжету оригинальной игры. Кроме того, директор подтвердил, что в Elden Ring Nightreign не будет функции «оставить сообщение» из оригинальной игры.

Во время недавнего интервью с IGN Japan директор игры Джунья Ишизаки объяснил, почему команда решила удалить функцию «оставить сообщение» из спин-оффа.

Эта функция была хорошо принята фанатами во всех играх FromSoftware, так как она позволяет сообществу наслаждаться игрой и взаимодействовать друг с другом. Фанаты также использовали ее, чтобы троллить друг друга, делая игровой процесс более увлекательным и интерактивным.

Однако Ишизаки объяснил, что, поскольку каждая сессия в Elden Ring Nightreign рассчитана примерно на 40 минут, у игроков не будет достаточно времени, чтобы оставить или прочитать сообщения. В результате команда решила отказаться от этой функции.

Причина, по которой мы удалили функцию сообщений, заключается в том, что в этой игре, где каждая сессия длится около 40 минут, нет времени писать собственное сообщение и нет времени читать сообщения, написанные другими.

Хотя это решение имеет смысл для многих игроков, некоторые могут быть разочарованы, поскольку функция «оставить сообщение» была частью почти каждой игры разработчиков.

Далее обсуждая Elden Ring Nightreign, Ишизаки поделился тем, что игра предложит особый опыт, предоставляя игрокам чувство выполненного долга и предлагая еще одно захватывающее приключение во вселенной Elden Ring.

Elden Ring: Nightreign выйдет в 2025 году на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.