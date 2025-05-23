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Elden Ring: Nightreign 30.05.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
6.9 56 оценок

В Elden Ring: Nightreign поначалу не поиграть вдвоём - FromSoftware пообещала подумать о режиме после релиза

Solstice Solstice

В интервью для IGN разработчики признались, что попросту «упустили из виду» возможность прохождения вдвоём. Главный фокус команды был направлен на создание слаженного геймплея для соло-игры и тройного кооператива.

Как результат — при запуске Nightreign будет поддерживать только одиночный режим и совместное прохождение втроём. Если в матч входят только два игрока, система автоматически добавит третьего.

Тем не менее, FromSoftware уже услышала фанатов. Разработчики отметили, что реакция сообщества на отсутствие пары без постороннего напарника была достаточно громкой — и теперь студия не исключает добавление полноценного режима на двоих в одном из будущих обновлений.

Что касается PvP — его не будет. С самого начала проект создавался исключительно с упором на кооперативное приключение, и разработчики не планируют отходить от этой концепции.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Hevin

Им бы лучше подумать об этом до релиза, игра не выглядит обязательной на 3 игрока совсем.