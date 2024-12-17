В Elden Ring: Nightreign появятся враги из серии Dark Souls

Директор игры Дзюнья Ишизаки в интервью японскому журналу Famitsu подтвердил, что в Elden Ring: Nightreign будут представлены враги из серии Dark Souls. Это стало официальным после того, как поклонники заметили знакомые фигуры, такие как Безымянный король из Dark Souls 3, появившийся в трейлере дополнения, верхом на молниеносном драконе.

По словам Ишизаки, в Nightreign появится «небольшое количество» противников из Dark Souls, которые были добавлены благодаря влиянию Владыки Ночи. Такое решение подчеркивает связь параллельных вселенных, позволяя заимствовать элементы из других игр FromSoftware.

Трейлер Nightreign, показанный на The Game Awards 2024, также намекает на возможное присутствие существ из Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice. Пока официально подтверждены только персонажи из трилогии Dark Souls, но их интеграция вдохновила разработчиков на создание оригинальных врагов и механик для этого независимого дополнения.

Ишизаки описал Nightreign как «короткий, но интенсивный» проект. Его цель — объединить ключевые элементы ролевых игр в одну сложную и захватывающую миссию.