В Elden Ring: Nightreign появятся враги из серии Dark Souls

Директор игры Дзюнья Ишизаки в интервью японскому журналу Famitsu подтвердил, что в Elden Ring: Nightreign будут представлены враги из серии Dark Souls. Это стало официальным после того, как поклонники заметили знакомые фигуры, такие как Безымянный король из Dark Souls 3, появившийся в трейлере дополнения, верхом на молниеносном драконе.
По словам Ишизаки, в Nightreign появится «небольшое количество» противников из Dark Souls, которые были добавлены благодаря влиянию Владыки Ночи. Такое решение подчеркивает связь параллельных вселенных, позволяя заимствовать элементы из других игр FromSoftware.
Трейлер Nightreign, показанный на The Game Awards 2024, также намекает на возможное присутствие существ из Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice. Пока официально подтверждены только персонажи из трилогии Dark Souls, но их интеграция вдохновила разработчиков на создание оригинальных врагов и механик для этого независимого дополнения.
Ишизаки описал Nightreign как «короткий, но интенсивный» проект. Его цель — объединить ключевые элементы ролевых игр в одну сложную и захватывающую миссию.
Не думаю, что стоит ждать врагов из Бладика и Секиро, ибо эти франшизы в руках у других издателей.
Да, издатели разные, но все одинаково ускоглазые. Гений не в счёт, Хидетака Кодзимович занят.😜.Делает часовое кино к игре, а все думают, что игру делает.😄
В трейлере уже засветилось что-то похожее на забиватель кольев из Бладборна
Парирования из Секиро там тоже были.
"Такое решение подчеркивает связь параллельных вселенных, позволяя заимствовать элементы из других игр FromSoftware." Мы все это давно поняли. Чего только стоят постоянные кочевания одних и тех же ассетов :)
Зачем выдумывать что-то совершенно новое, если старое можно реализовать? Причём судя по всему реюз скелетов очень гибок и с ними можно эксперементировать.
Это еще по трейлеру было понятно. Где сначала идет "Вау, это что бег по стене вертикально вверх?" и следом сразу же Безымянный король.
Начинается ,ещё на пеку не оптимизировали до конца, как уже хренью страдать начали. Или начал, там вроде как один чел заморачиваеся. мог бы тогда вообще игру зделать другую, коли есть мозги и возможности.