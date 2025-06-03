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Elden Ring: Nightreign 30.05.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
7 152 оценки

В FromSoftware похвастались внушительным количеством игроков Elden Ring: Nightreign - несмотря на холодный приём фанатов

Gutsz Gutsz

Релиз Elden Ring: Nightreign сопровождался неоднозначной реакцией. Основная аудитория Souls-игр восприняла кооперативную направленность проекта без особого энтузиазма. Многие критиковали новинку за отход от привычной одиночной хардкорной формулы, отсутствие полноценной сложности в боях и излишнюю ориентацию на совместные забеги. Однако, несмотря на скепсис хардкорных поклонников, цифры говорят сами за себя: у Nightreign — миллионы игроков.

В официальном аккаунте Elden Ring в X (бывший Twitter) появилось сообщение:

"На пятый день 3,5 миллиона Ночных Странников подняли оружие против Тьмы."

Таким образом, Nightreign уже собрала 3,5 миллиона активных игроков менее чем за неделю. Это особенно примечательно на фоне сдержанных оценок и критики от части комьюнити. В Steam игра пока демонстрирует стабильную активность пользователей:

  • Текущий онлайн: 159 363
  • Пик за сутки: 262 606
  • Исторический максимум: 313 593
  • Отзывы: «в основном положительные» (41 827 рецензий), хотя совсем недавно они были "смешанные".

FromSoftware уже пообещали развивать игру и дальше. Помимо масштабного дополнения, которое выйдет в конце 2025 года, в ближайшие недели появятся усиленные версии сражений с Ночными Лордами, а также режим Duo Expeditions — кооперативные миссии с новыми условиями и наградами.

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Так или иначе, даже с учётом спорной механики и стилистических экспериментов, Elden Ring: Nightreign уже стал успешным релизом для студии. Игра продолжает уверенно набирать аудиторию, а запланированные обновления позволят удержать еще на какое-то время такое количество игроков.

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14
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
bysaturn

Доказательство что люди схавают о угодно по популярной франшизе.

9
Spy Hunter

Знаете, я тоже относился к этой игре скептически. Но чем больше играю, тем она мне больше нравится. Наиграл пока 9 часов и хочется еще

9
GrYnT101

Да отличная игра

4
MORDORR

Странно что у неё титьки поместились на скриншот. Магия наверное....

3
b2ko

Ну ничего, там еще даскблад на подходе. Фанбои будут уплетать за обе щеки))

2
hpi

Им давно пора делать упор на быструю солешерную динамику с зубодробительным хардкором. Этакий дмц но с тычки помераешь. Как та ачивка в дмц 100 этаж без урона.

1
Haranis

Хороший рогаликовый соулс, динамика нравится

Talendor3

кликбейтная пикча конечно

Jarvis666

Booba :0