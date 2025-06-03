В FromSoftware похвастались внушительным количеством игроков Elden Ring: Nightreign - несмотря на холодный приём фанатов

Релиз Elden Ring: Nightreign сопровождался неоднозначной реакцией. Основная аудитория Souls-игр восприняла кооперативную направленность проекта без особого энтузиазма. Многие критиковали новинку за отход от привычной одиночной хардкорной формулы, отсутствие полноценной сложности в боях и излишнюю ориентацию на совместные забеги. Однако, несмотря на скепсис хардкорных поклонников, цифры говорят сами за себя: у Nightreign — миллионы игроков.

В официальном аккаунте Elden Ring в X (бывший Twitter) появилось сообщение:

"На пятый день 3,5 миллиона Ночных Странников подняли оружие против Тьмы."

Таким образом, Nightreign уже собрала 3,5 миллиона активных игроков менее чем за неделю. Это особенно примечательно на фоне сдержанных оценок и критики от части комьюнити. В Steam игра пока демонстрирует стабильную активность пользователей:

Текущий онлайн: 159 363

Пик за сутки: 262 606

Исторический максимум: 313 593

Отзывы: «в основном положительные» (41 827 рецензий), хотя совсем недавно они были "смешанные".

FromSoftware уже пообещали развивать игру и дальше. Помимо масштабного дополнения, которое выйдет в конце 2025 года, в ближайшие недели появятся усиленные версии сражений с Ночными Лордами, а также режим Duo Expeditions — кооперативные миссии с новыми условиями и наградами.

Так или иначе, даже с учётом спорной механики и стилистических экспериментов, Elden Ring: Nightreign уже стал успешным релизом для студии. Игра продолжает уверенно набирать аудиторию, а запланированные обновления позволят удержать еще на какое-то время такое количество игроков.