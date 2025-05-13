В новом видео Elden Ring Nightreign рассказывается о воспоминаниях и личных целях Ночных странников

В обзорном трейлере Elden Ring Nightreign FromSoftware обсуждала «потерянные воспоминания». Игроки смогут собирать их и узнавать больше о преданиях и предыстории восьми Ночных странников. В новом видео IGN First сообщает, что система Воспоминаний выходит за рамки обычного подхода FromSoft к повествованию.

По мере того, как игроки исследуют и находят Воспоминания, они могут открывать новые записи в журнале для своего Ночного странника. Однако они также могут отправиться в отдельные игровые разделы и получить личные цели. Например, Железный глаз должен отправиться в определенное место в Лимвелде и сразиться с предателем, а затем доставить его письмо NPC.

Между тем, Воспоминания рейдера состоят из битв с боссами 1 на 1 в гладиаторском колизее. Как будут развиваться истории других Ночных странников, еще предстоит увидеть, но это уникальный способ повествования.

Elden Ring Nightreign выходит 30 мая для Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 и ПК.