В сеть попал список трофеев, раскрывающий большое разнообразие локаций, сюжетных перипетий и финального босса

Несмотря на то, что между крупным DLC для Elden Ring и спин-оффом прошло всего одиннадцать месяцев, утекший список трофеев к Elden Ring: Nightreign вполне может развеять скепсис, витающий вокруг нового проекта FromSoftware.

Далее следуют СПОЙЛЕРЫ, которые, тем не менее, дают представление о масштабах проекта.

Спойлер