В сеть попал список трофеев, раскрывающий большое разнообразие локаций, сюжетных перипетий и финального босса

Несмотря на то, что между крупным DLC для Elden Ring и спин-оффом прошло всего одиннадцать месяцев, утекший список трофеев к Elden Ring: Nightreign вполне может развеять скепсис, витающий вокруг нового проекта FromSoftware.
Далее следуют СПОЙЛЕРЫ, которые, тем не менее, дают представление о масштабах проекта.
Трофеи Elden Ring: Nightreign
Nightreign
Получены все трофеи
Затуманенный Круглый Стол
Добраться до Затуманенного Круглого Стола
Ночные Лорды
Ночные Лорды появились
Ночь начинается
Аспект Ночи появился
Герцогиня вступает в бой
Герцогиня стала игровым персонажем
Призрак вступает в бой
Призрак стал игровым персонажем
Рассвет
Достигнута концовка
Трицефалос
Побеждён Гладиус, Зверь Ночи
Зияющая Пасть
Побеждён Адель, Барон Ночи
Разумное Чудовище
Побеждён Гностер, Мудрость Ночи
Провидец
Побеждён Марис, Глубина Ночи
Существо Равновесия
Побеждён Либра, Тварь Ночи
Рыцарь Тьмодрифта
Побеждён Фулгор, Чемпион Ночного Сияния
Трещина в Тумане
Побеждён Калиго, Миазма Ночи
Аспект Ночи
Побеждён Хеольстор, Ночной Лорд
Победитель Ночных Лордов
Побеждены все Ночные Лорды
Реликвия
Впервые использована сила реликвии
Переодевание
Впервые сменено одеяние через комод
Сосуд
Получен новый сосуд и проведён иной обряд реликвии впервые
Легендарное оружие
Впервые получено легендарное оружие
Горная вершина
Найден секрет Горной Вершины
Кратер
Найден секрет Кратера
Гнилые леса
Найден секрет Гнилых Лесов
Наклатео, Затуманенный город
Найден секрет Наклатео, Затуманенного города
Изменяющаяся земля
Найдены все секреты Изменяющейся Земли
Получены сосуды
Получено множество сосудов
Путь Чемпиона
Побеждён Ночной Лорд всеми персонажами
Мастерство
Достигнут максимальный уровень
Наполненные Священные Фляги
Получено большое количество зарядов фляг
Неизвестная сила
Побеждено 10 и более великих врагов за одну экспедицию
Старейшая тюрьма
Завершена старейшая тюрьма
Твёрдый и непоколебимый
Получено множество предметов высокой редкости за одну экспедицию
Зловещее предзнаменование
Завершён рейд "Зловещее Предзнаменование"
Чума саранчи
Завершён рейд "Разумное Чудовище"
Тайфун
Завершён рейд "Провидец"
Истинный Арбитр
Завершён рейд "Существо Равновесия"
Убийца Ночных Лордов
Побеждены 3 разных Ночных Лорда подряд
Пойдёт, в ожидании
Я не очень понимаю, это чисто мультиплеерная игра, или можно в соло проходить как любой другой сосалик?
в соло можно. игра скейлится под одного перса
Это рогалик вроде теперь)
ни кто не знает - разрабы переобуваються на ходу.