Возрастной рейтинг Elden Ring Nightreign в Сингапуре раскрыл новые подробности сюжета и игрового процесса

Elden Ring Nightreign официально получила возрастной рейтинг в Сингапуре с рекомендательной классификацией 16. Действие игры происходит в темном фэнтезийном мире Лимвельд, где игроки могут погрузиться в захватывающее путешествие, наполненное исследованием, сражениями и выбором, основанным на повествовании.

В Elden Ring Nightreign игроки берут на себя роль Ночного путника, которому поручено бороться с таинственным явлением под названием Ночной прилив, который поглощает королевство Лимвельд. ​​Это захватывающее приключение сталкивает игроков с различными противниками, включая грозных Повелителей ночи, поскольку они стремятся восстановить равновесие на земле.

Игровой процесс включает в себя исследование динамических локаций, таких как руины, равнины и замки, с видом от третьего лица. Игроки будут взаимодействовать с NPC, находить предметы и участвовать в боях. Игра представляет уникальный цикл из трех дней и ночей, где карта сжимается ночью из-за надвигающегося Ночного прилива. Боевые награды, включая валюту и предметы, имеют решающее значение для улучшения снаряжения и характеристик. Игроки могут найти убежище в Местах Благодати, чтобы восстановить здоровье, в то время как диалоги и выбор действий влияют на направление повествования.

Рейтинг подчеркивает умеренное насилие в игре. Игроки могут ожидать ближнего и дальнего боя с использованием мечей, топоров, стрел и магических атак, что приводит к реалистичным, но не слишком наглядным эффектам крови.

Elden Ring Nightreign планируется выпустить на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК в 2025 году. Официальной даты релиза пока нет, но с новым рейтингом анонс может состояться в ближайшее время. Bandai Namco подтвердила, что проведет сетевой тест игры перед официальным запуском, первый тест ожидается в феврале 2025 года.