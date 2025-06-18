Вышло обновление Elden Ring Nightreign 1.01.3 с различными улучшениями и исправлением ошибок

Компания FromSoftware выпустила обновление 1.01.3 для Elden Ring Nightreign и поделилась полным списком изменений. Патч 1.01.3 увеличивает шанс получения оружия с «Безумием». Он также исправляет ошибку, из-за которой игра могла зависнуть на мгновение или на длительный период в некоторых локациях. Эта ошибка затронула только версию для ПК.

Обновление 1.01.3 также содержит ряд исправлений ошибок. Одна ошибка заставляла некоторых врагов получать слишком много или слишком мало урона, когда вы поражали их слабые места с помощью навыка Ironeye «Маркировка». Это было исправлено. Другая ошибка делала так, что урон от молнии от врагов вообще не наносил урона, если у вас был определенный пассивный навык. Это также было исправлено. Кроме того, обновление делает навык Вихрь более заметным, когда активна реликвия «[Защитник] Увеличенная продолжительность для навыка персонажа».

Патч 1.01.3 исправляет ошибку, из-за которой шкала Высшее искусство заполнялась больше, чем ожидалось, при атаке некоторых врагов. Он также исправляет ошибку, из-за которой игроки проигрывали битву после возрождения из близкой смерти против Повелителя ночи или других боссов. Более того, он устраняет ошибку в некоторых многопользовательских битвах против Повелителя ночи, когда камера отображалась не под правильным углом, если не была нацелена на врага.

Полный список изменений доступен по ссылке.