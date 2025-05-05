Журналисты показали одного из Лордов Ночи в Elden Ring: Nightreign - встречайте Либру

До выхода Elden Ring: Nightreign остается совсем немного, поэтому разработчики из FromSoftware уже предоставили проект на обозрения представителям СМИ. Полноценные рецензии появится ближе к дате выхода игра, а пока журналисты будут делиться личными впечатлениями от некоторых боссов. Первым решили продемонстрировать одного из ключевых боссов всей игры — Либру, Порождение Ночи, который входит в число восьми Лордов Ночи.

Редакторы IGN провели два дня в офисе FromSoftware в Японии, чтобы лично познакомиться с новыми механиками, визуальной эстетикой и уровнем сложности Nightreign. По их словам, бой с Либрой стал настоящим испытанием. Первый день журналисты потратили на многочисленные попытки выучить поведение босса: игра на неподходящем уровне, внезапные атаки и непредсказуемость Либры стали причинами повторных поражений. Однако на второй день, уже подготовившись, им удалось провести успешную попытку, запечатлённую на видео выше.

Либра — визуально и концептуально уникальный противник. В опубликованном фрагменте босс предстает как существо, обладающее элементами магии тьмы, сражающееся с необычной грацией и жестокостью. Бой с ней требует точного тайминга и продуманной тактики.

Подробности об остальных Лордах, мирах и механиках дополнения ожидаются в течение мая в рамках эксклюзивного цикла материалов от IGN. Сама Elden Ring: Nightreign выйдет уже 30 мая на ПК и консолях.