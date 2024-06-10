Древние Русы обзавелись демоверсией в Steam

Демо версия ролевого экшена в славянском сеттинге Древние Русы стала доступна в Steam в рамках июньского фестиваля Играм Быть.
В игре заявлено множество активностей и разнообразная боевая система, включающая помимо оружия ближнего и дальнего боя еще и магию. Выборы ответов в диалогах будут влиять на последствия, имеется система крафта снаряжения, доступна полноценная прокачка характеристик персонажа. Так же заявлена система строительства и даже создания собственных ферм с разведением животных.
Игроки уже успели оценить визуальный стиль, но помимо прочего у игры довольно щадящие системные требования по нынешним меркам.
Я понял почему по сей выходят игры с таким графеном.Это специально для тех кто собрал совой первый пк из хавна и палок.Мой первый пк был таким в нём была встроенная видеокарта прямо в материнку 64мб видеопамяти двухядерник КорэДуо 1.22Герц озу 512мб.Первая игра которую я купил и она пошла кстати без тормозов это был Код Давинчи 2006г.Эта игра даже сейчас выглядит не плохо.Вот что значит оптимизация на высоте не то что сейчас.Эх были времена..
графика 2000 года, системки 2015-го, не порядок)))
ну так то вот графика 2000 года)
Еще бы нормальным графонием обзавестись.
для игры которую делают всего 4 человека вполне неплохой графон
А чем тебя не устраивает графон? Вполне приятная графика, стилизованная под "мультики". До азиатской анимешности не дотягивает, конечно, но в целом приятный графон аля "мультики в 3D".
не, ну есть игры, где графон символический, и при этом игра интересная за счет наполнения, хорошо бы тут был имено такой вариант