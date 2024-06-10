Древние Русы обзавелись демоверсией в Steam

Ролевая игра в открытом мире, предлагающая игрокам погрузиться в славянский сеттинг. Игра сочетает в себе разнообразные игровые активности, включая исследование обширных территорий, строительство, выполнение квестов и выживание в условиях суровой природы.

Боевая система «Древних Русов» делает упор на вариативность. Игроки могут освоить владение разнообразным холодным оружием, включая мечи, топоры и копья, а также научиться использовать луки и арбалеты для поражения противников на расстоянии. Каждый тип оружия ближнего боя имеет до 20 уникальных анимаций, что делает сражения более зрелищными и динамичными. Кроме того, игра также предлагает магическую составляющую, позволяя персонажам применять различные чары и заклинания. Развитие героя будет происходить за счёт прокачки характеристик и изучения пассивных и активных навыков.

Помимо боевых столкновений, в игре есть множество мирных занятий и ремёсел. Строительство собственного жилища, разведение скота, выращивание сельскохозяйственных культур, алхимия и исследования являются неотъемлемыми элементами игрового процесса.

Мир игры, созданный вручную разработчиками, может похвастаться разнообразием. Тут есть бескрайние леса, цветущие поля, полноводные реки и тёмные подземелья. Всё это ждёт отважных героев, готовых исследовать каждый уголок виртуальной вселенной. Также игроки могут любоваться живописными закатами и наблюдать за северным сиянием.