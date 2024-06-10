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Древние Русы 2025 г.
Экшен, Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези
6.8 47 оценок

Древние Русы обзавелись демоверсией в Steam

Talendor3
Новости

Демо версия ролевого экшена в славянском сеттинге Древние Русы стала доступна в Steam в рамках июньского фестиваля Играм Быть.

В игре заявлено множество активностей и разнообразная боевая система, включающая помимо оружия ближнего и дальнего боя еще и магию. Выборы ответов в диалогах будут влиять на последствия, имеется система крафта снаряжения, доступна полноценная прокачка характеристик персонажа. Так же заявлена система строительства и даже создания собственных ферм с разведением животных.

Игроки уже успели оценить визуальный стиль, но помимо прочего у игры довольно щадящие системные требования по нынешним меркам.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
B e s i k

Я понял почему по сей выходят игры с таким графеном.Это специально для тех кто собрал совой первый пк из хавна и палок.Мой первый пк был таким в нём была встроенная видеокарта прямо в материнку 64мб видеопамяти двухядерник КорэДуо 1.22Герц озу 512мб.Первая игра которую я купил и она пошла кстати без тормозов это был Код Давинчи 2006г.Эта игра даже сейчас выглядит не плохо.Вот что значит оптимизация на высоте не то что сейчас.Эх были времена..

0
Eclair_93

графика 2000 года, системки 2015-го, не порядок)))

-1
Talendor3

ну так то вот графика 2000 года)

1
Oscilograf

Еще бы нормальным графонием обзавестись.

-4
Talendor3

для игры которую делают всего 4 человека вполне неплохой графон

-1
Janekste

А чем тебя не устраивает графон? Вполне приятная графика, стилизованная под "мультики". До азиатской анимешности не дотягивает, конечно, но в целом приятный графон аля "мультики в 3D".

0
Oscilograf Janekste

не, ну есть игры, где графон символический, и при этом игра интересная за счет наполнения, хорошо бы тут был имено такой вариант

0