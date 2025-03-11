"Не трешак и не мем": создатель "Древних Русов" готовит ребрендинг своей игры с целью избавиться от ложного впечатления

Автор игры «Древние Русы» всерьёз задумался о смене названия своего проекта. В общем-то, причин для этого накопилось достаточно. Разработчик не хочет, чтобы его игру воспринимали как очередной мемный проект, ведь в ней планируется вполне серьёзный сюжет с мрачными событиями.

К тому же многие потенциальные игроки даже не хотят знакомиться с «Древними Русами», думая, что это какой-то трешак, наскоро собранный на коленке. А ещё в игре, по сути, нет никаких «русов» как таковых — события происходят в настолько давние времена, что разработчик решил не использовать конкретные исторические названия.

Сам автор склоняется к варианту «Белояр» — по его словам, это сильное славянское слово со множеством значений, включая «защитник мира» и «воин света». Впрочем, окончательное решение ещё не принято и разработчик предлагает игрокам придумывать свои варианты.

«Главное, чтобы название было сильным и интригующим, — отмечает разработчик. — Оно не обязательно должно напрямую соотноситься с сюжетом. Взять хотя бы Gothic — как это название связано с игрой? Да никак, просто красивое слово понравилось разработчикам».

После сбора идей планируется провести голосование в Discord.