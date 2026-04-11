Разработчик ролевой игры ЯР: Забытый Чертог снизил цену и поделился мыслями об отношении игроков

Создатель отечественной ролевой игры ЯР: Забытый Чертог опубликовал обращение к сообществу. В публикации под названием Понизил цену. Мысли. автор объяснил причины изменения стоимости проекта в магазине Steam. По причине частых жалоб аудитории ценник был снижен с 800 до 499 рублей.

Разработчик признался, что считает справедливой стоимостью 1200 рублей. По его словам, игроки, которые уже прошли сюжет, оценивают проект в 1000, 2000 или даже 3000 рублей. Однако проблема заключается в визуальном восприятии. На странице в магазине игра выглядит мультяшной и стандартной, поэтому новые пользователи не понимают, за что они должны платить 800 рублей. Автор отметил, что главные достоинства проекта кроются в глубине геймплея, атмосфере и озвучке, а эти вещи невозможно передать через скриншоты и описание.

Ситуацию усугубила техническая ошибка перед релизом. Создатель повысил базовую цену и забыл о правиле площадки, которое запрещает делать скидки в течение 30 дней после изменения стоимости. В результате ролевая игра вышла без релизной скидки, лишилась части трафика и быстро пропала из поля зрения покупателей. Сейчас проект приносит за 1 день меньше денег, чем прошлые игры автора, вышедшие 5 лет назад. При этом его проект в жанре выживания с гораздо меньшим количеством ожиданий заработал во много раз больше благодаря низкой стоимости.

Подводя итоги, разработчик сделал вывод, что современное общество не готово платить за глубокий игровой процесс, так как людям нужен красивый фантик. Он извинился перед покупателями, отдавшими за проект изначальную сумму, и заверил их, что игра стоит своих денег. Автор назвал себя заложником собственных решений, признав ошибкой попытку создать глубоко проработанный мир без использования передовых технологий.