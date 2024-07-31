Создатели "Древних Русов" выпустили патч 0.1.1 с фокусом на оптимизацию и устранение критических ошибок

Авторы игры «Древние Русы» выпустили обновление 0.1.1, сосредоточившись на оптимизации производительности и решении ряда критических проблем.

Ключевые улучшения производительности

Благодаря тщательному профайлингу игры разработчики добились прироста производительности до 35% на тестовом оборудовании. Важным шагом стал переход с DirectX 12 на DirectX 11, что должно повысить стабильность и устранить проблемы с вылетами и невидимым ландшафтом. Кроме того, были сняты ограничения на текстуры, что может решить проблему с их размытием у некоторых игроков.

Исправления геймплея и баланса

Разработчики уделили особое внимание игровым механикам. Теперь игроки смогут получать опыт и завершать квесты при убийстве врагов периодическим уроном, например, от горения или кровотечения. Улучшен баланс периодического урона с учётом сопротивляемости врагов — в частности, медведя больше нельзя так просто убить свитком горения. Также уменьшен расход выносливости на бег, что сделает передвижение по игровому миру более комфортным.

Улучшения интерфейса и качества жизни

Игроки оценят новую возможность видеть количество стрел на панели быстрого доступа. Исправлен досадный баг с открытым инвентарем во время диалогов. Настройки музыки теперь влияют и на боевые темы, что позволит лучше настроить звуковое сопровождение под свои предпочтения. Добавлена опция отключения тряски камеры для тех, кому она доставляла дискомфорт.

Исправление ошибок и багов

Устранен ряд технических проблем: решены проблемы с респавном некоторых ресурсов, исправлен баг с пропаданием инвентаря, устранены визуальные недочеты вроде парящего моста и дерева в камне. Сундуки, построенные у стены, теперь можно открыть, а грибы для кулинарии больше не портятся.

Дополнительные изменения

Разработчики внесли ряд мелких, но важных изменений. Например, изменены алхимические требования для масла против нежити, добавлены облачные сохранения (которые ещё нуждаются в тестировании), и исправлены описания некоторых предметов.

Команда выразила благодарность сообществу за поддержку и обратную связь. Они также напомнили, что игроки, не получившие бонусное кольцо за Ранний Доступ, могут приобрести его у NPC по имени Владуня за символическую плату в 2 монеты.