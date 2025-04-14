В "Древних Русах" скоро появится 25 тысяч озвученных слов - но обновление задерживается

Создатель отечественной RPG «Древние Русы» поделился новостями о разработке. В ближайшее время игра получит масштабное обновление — но ждать его придётся дольше.

По словам разработчика, тексты на 25 000 слов уже отправлены на озвучку. Это заметный прогресс, особенно если учесть, что в раннем доступе было лишь 7 000 слов. В финальной версии игры объём текста планируется на уровне 50 000 слов — примерно как в первой Готике.

Каждый диалог, как утверждает автор, тщательно проработан. Основной сюжет станет доступен, а история получит серьёзное развитие. Однако озвучка — процесс долгий, и сама работа над локациями, балансом и врагами тоже ещё продолжается. Обновление задержится на 2–4 месяца, но обещает быть гигантским по объёму и качеству.