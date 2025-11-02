ЯР: Забытый Чертог получила масштабное обновление раннего доступа с сюжетной компанией на 25 часов

Создатель игры ЯР: Забытый Чертог объявил о выпуске масштабного обновления раннего доступа, над которым он активно работал последние полтора года.

По его словам, обновление получилось настолько большим, что его полное прохождение займет порядка 25-30 часов - и это лишь первая половина сюжета. Вторая уже готова, но будет вводиться постепенно, чтобы избежать перегрузки и тщательно протестировать весь контент.

Разработчик подчеркивает, что текущее обновление стоит рассматривать как тестовую версию: в проекте еще могут встречаться ошибки, ведь объем контента и новых механик огромен. Рекомендуется начать игру заново, так как старые сохранения могут работать некорректно из-за изменений в системах и механиках. Также была обновлена боевая система: теперь вместо стамины используется боевой ресурс, который напрямую влияет на урон - чем его меньше, тем слабее становятся атаки.

Помимо технических доработок, в игру добавлены десятки новых квестов, подземелий, предметов и противников. Появились новые возможности, такие как ювелирное дело, создание рунных камней, система гнезд для вставки пассивных навыков, зачарование предметов и развитие уникальных стихийных способностей. Боевая система разных типов оружия теперь заметно отличается: эффективность боя зависит не только от характеристик, но и от тактики игрока.

Добавлена поддержка геймпада, трансмогрификация оружия и множество улучшений интерфейса. Некоторые элементы, например корректная работа категорий инвентаря и оптимизация городов, пока требуют доработки, но автор обещает исправить их в ближайших патчах.

В планах на будущее - завершение основной сюжетной линии, добавление фракции магов, достижений, адаптация под Steam Deck, языковые переводы и общая полировка игры. После выхода финальной версии разработчик планирует следить за реакцией сообщества: если интерес к проекту сохранится, он готов добавить новые механики и расширить мир. В свою очередь созданием русской озвучки для игры занимаются известные студии GamesVoice и Ravencat.

В завершение автор поблагодарил тех, кто ждал и поддерживал его, отметив, что создание игры стало для него делом чести, а не коммерческим проектом. Несмотря на трудности и критику, он доволен результатом и уверен, что обновление оправдает ожидания игроков.