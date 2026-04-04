ЯР: Забытый Чертог вышел в релиз

Инди-студия Honor Games выпустила RPG в славянском стиле под названием "ЯР: Забытый Чертог" после трех лет раннего доступа. В игре игроки могут выбрать роль богатыря или волхва и погрузиться в мир, основанный на славянской мифологии. Здесь можно встретить Кащея, Бабу Ягу, Соловья-разбойника и других легендарных героев русских былин и сказок.

Приветствую всех! Вот и настал этот час, спустя 3 года разработки, игра уходит в релиз! Дааа, это было не простое время, игра получилась большая, у многих уходит больше 50ти часов на прохождение даже на стандартной сложности. Конечно, всегда есть над чем работать дальше, и я обязательно продолжу, даже не буду брать выходных в первую неделю релиза, весь ваш фидбэк по багам и пожелания будут услышаны. Если будет что-то критичное буду чинить сразу, остальное буду копить, и обновлять большими патчами.

Я благодарен всем кто меня поддерживал на этом пути, и у меня к вам последняя просьба, мы должны толкнуть этот релиз любой ценой, иначе всё было напрасно. Самое важное для стима это трафик и активность на релизе, количество продаж, обсуждения, скриншоты, активность сообщества, время игроков в игре, общий онлайн внутри игры. Не проходите мимо, купите игру на релизе, попросите купить знакомых, мам, пап, бабушек, котов, собак, даже если они потом сделают рефанд, давайте просто запушим игру наверх чтобы её заметили, давайте покажем стиму нашу мощь! Играйте, ставьте игру открытой когда работаете, грузите скриншоты, общайтесь в разделах, это всё очень поможет. Если есть связи просите порекламить где-то, спамьте игрой в группы, форумы, везде где общаетесь, вы знаете я ремесленник, не маркетолог, мне в рекламу очень тяжело, но это не значит что проект должен быть забыт! Это был не простой путь, но своё слово я сдержал и довел проект до конца, не хочу повторяться какой ценой, но думаю вы итак всё понимаете. Объемы этой игры удивляют даже меня самого, учитывая то какими силами и средствами это делалось, я честно сам в шоке, и я честно сам получаю удовольствие от прохождения игры. Надеюсь всё было не зря. Желаю приятного прохождения!

Купить игру можно в STEAM и VK Play за 800 руб (на момент публикации)