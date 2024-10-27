"Хрючево" стало доступнее: авторы "Древних Русов: Выживание" выпустили первое обновление

Не прошло и недели с релиза «Древних Русов: Выживание» в Steam, как разработчики выпустили первый патч. Создатели игры внимательно прислушались к отзывам сообщества и значительно переработали начальный этап, сделав его более дружелюбным для новичков.

Главное внимание в патче 0.1.2 уделили балансу выживания — борьба с голодом и жаждой стала менее напряжённой. Еда и напитки восстанавливают больше сил, а легендарное «Хрючево» не только проще найти, но и готовить его можно с меньшим количеством кетчупа. Приятным бонусом стало увеличение времени, за которое портится мясо — запасливые игроки определённо оценят это изменение.

Создание снаряжения тоже стало доступнее. Деревянную экипировку можно крафтить с самого начала игры, да и ресурсов на неё нужно меньше. То же касается и кольчуги — теперь для её создания достаточно всего одного слитка вместо трёх. А щит и вовсе больше не требует смолы для крафта.

Порадовали и качеством жизни — добавили иконку замка для серверов с паролем и убрали сбивающую с толку надпись «сложность» при создании сервера. Отныне всё просто: чем больше игроков на сервере, тем сложнее игра. Да и быстрое нажатие "E" на сундук больше не приведёт к случайному забору всех вещей — игра попросит подтверждение.

А ещё система способностей получила новый баланс. Достаточно единицы мудрости, чтобы получить огненный шар на посохе. Впрочем, более мощные заклинания — магический щит, лечение и гнев сварога — потребуют серьёзного развития персонажа.

Также в игру добавили немало забавных изменений — басурмане наконец освоили стрельбу из лука, оставив в прошлом атаки ромашками. Лешаки больше не пугают путников парным патрулированием, а пчёлки растеряли часть своей свирепости.

Для тех, кто только присматривается к игре: «Древние Русы: Выживание» — это не просто продолжение оригинальных «Древних Русов», а совершенно новый подход к вселенной. В отличие от серьёзного сюжетного приключения оригинала, новый проект делает ставку на весёлый кооператив в открытом мире. Вас ждёт море отсылок, шуток и юмора, а главное — возможность исследовать огромный мир вместе с друзьями, сражаться с боссами и продвигаться через различные биомы.