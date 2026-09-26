Энтузиасты превратили The Elder Scrolls II: Daggerfall в полноценную браузерную MMO с единым сервером

К 30-летнему юбилею культовой ролевой игры The Elder Scrolls II: Daggerfall независимые разработчики представили масштабный проект Daggerfall Enhanced. Энтузиаст под псевдонимом Lattymoy перенес классическую RPG 1996 года на собственный движок с поддержкой WebGL2, благодаря чему гигантский мир залива Илиак стал доступен для совместного прохождения прямо через обычный интернет-браузер или с помощью отдельного клиента для Windows, Linux и macOS. Проект не просто воссоздает старую игру на современных системах, а превращает ее в полноценную MMORPG с единым постоянным сервером для всех участников.

Техническая основа проекта опирается на построчный перенос исходного кода фанатского ремейка Daggerfall Unity с языка C# на JavaScript. Автор разработки полностью отказался от сторонних движков, создав собственный рендерер, процедурное освещение неба и эмулятор звукового формата MIDI. При этом проект требует наличия оригинальных файлов игры из директории ARENA2, которая находится в свободном доступе в магазинах Steam и GOG еще с 2009 года. Все игровые данные обрабатываются исключительно на стороне клиента, а регистрация профиля необходима только для подключения к сетевым серверам и резервного копирования сохранений.

Сетевая составляющая объединяет исследователей фэнтезийного мира в рамках единого онлайнового пространства. Игроки могут собираться в группы до 4 человек, координировать совместные рейды в запутанные подземелья через текстовый чат, вести список друзей и видеть расположение союзников на общей карте. Переход в сетевой формат вынудил создателей изменить привычный темп оригинала. Поскольку сон и отдых в многопользовательском режиме не способны перематывать время для всех участников одновременно, сутки длятся значительно дольше, а все торговые лавки и гильдейские здания работают круглосуточно 24 часа в сутки, чтобы персонажи не оказывались запертыми на ночных улицах.

Графика и звуковое сопровождение получили гибкую систему кастомизации. В меню настроек доступно включение обновленной модели освещения, динамической травы, улучшенной глади воды и объемных облаков, при этом сохраняется возможность мгновенно вернуть классическую пиксельную картинку из 90-х годов. Одной из ключевых особенностей модификации стала нативная поддержка импорта трехмерных моделей персонажей из The Elder Scrolls III: Morrowind. Если у пользователя установлена третья номерная часть серии, игра заменяет плоские спрайты на объемные фигуры, которые гармонично вписываются в общее окружение.

Разработчики не стали упрощать классические игровые механики ради онлайна. В проекте сохранены все 265 оригинальных квестов, система репутации у фракций, поломка экипировки, аресты городской стражей, судебные процессы и формулы расчета урона. Автор намеренно оставил в коде даже некоторые знаковые ошибки оригинала для сохранения полной идентичности. Более того, архитектура проекта позволяет свободно переносить персонажей из одиночного прохождения на общий сервер, поэтому пользователи могут подготовить и снарядить героя заранее.

Первые публичные испытания сетевой инфраструктуры с наплывом сотен игроков прошли успешно, показав стабильный фреймрейт без критических сбоев уже спустя 5 недель с момента старта разработки. В дальнейшем создатели планируют расширить многопользовательский инструментарий, добавив функционал объединения в гильдии, систему захвата территорий, магазины под управлением игроков, зоны для соревновательного PvP и масштабных мировых боссов, рассчитанных на слаженные действия крупных рейдовых групп.