Специальная версия The Elder Scrolls 2: Daggerfall будет удалена из GOG, но у вас есть еще шанс получить игру бесплатно

GOG остается одной из немногих площадок, которые активно поддерживают классические игры, адаптируя их для современных систем. Однако иногда даже такие попытки сталкиваются с трудностями. 12 февраля в 17:00 по московскому времени из магазина будет удалена Daggerfall GOG Cut — специальное издание The Elder Scrolls 2: Daggerfall, включающее ряд улучшений и модификаций.

Эта версия культовой ролевой игры от Bethesda появилась в 2022 году и предлагала обновленный интерфейс, улучшенную графику и исправления для игры, которая изначально вышла в 1996 году. Однако со временем сборка устарела, а используемые в ней моды не обновлялись. Сообщество игроков неоднократно указывало на проблемы с совместимостью и качество сборки, а GOG признал, что она уже не выполняет свою изначальную задачу. В руководстве цифрового магазина пришли к выводу, что сейчас будет лучше удалить эту версию игры из каталога игр.

Тем не менее, до момента удаления игру можно забрать бесплатно, и она навсегда останется в вашей библиотеке. После этого получить именно эту версию Daggerfall можно будет только на нашем сайте где доступен альтернативный вариант для скачивания.

При этом GOG обещает не останавливаться на этом и в будущем разработать лучшие способы публикации и поддержки классических игр. Возможно, это приведет к появлению более удобных решений для ретро-геймеров, которые хотят играть в культовые проекты без сложной настройки модов.