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The Elder Scrolls 2: Daggerfall 1996 г.
Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир
8.7 330 оценок

Специальная версия The Elder Scrolls 2: Daggerfall будет удалена из GOG, но у вас есть еще шанс получить игру бесплатно

Gutsz
Новости

GOG остается одной из немногих площадок, которые активно поддерживают классические игры, адаптируя их для современных систем. Однако иногда даже такие попытки сталкиваются с трудностями. 12 февраля в 17:00 по московскому времени из магазина будет удалена Daggerfall GOG Cut — специальное издание The Elder Scrolls 2: Daggerfall, включающее ряд улучшений и модификаций.

Эта версия культовой ролевой игры от Bethesda появилась в 2022 году и предлагала обновленный интерфейс, улучшенную графику и исправления для игры, которая изначально вышла в 1996 году. Однако со временем сборка устарела, а используемые в ней моды не обновлялись. Сообщество игроков неоднократно указывало на проблемы с совместимостью и качество сборки, а GOG признал, что она уже не выполняет свою изначальную задачу. В руководстве цифрового магазина пришли к выводу, что сейчас будет лучше удалить эту версию игры из каталога игр.

Тем не менее, до момента удаления игру можно забрать бесплатно, и она навсегда останется в вашей библиотеке. После этого получить именно эту версию Daggerfall можно будет только на нашем сайте где доступен альтернативный вариант для скачивания.

The Elder Scrolls 2: Daggerfall "Daggerfall Unity" [0.13.5b]

При этом GOG обещает не останавливаться на этом и в будущем разработать лучшие способы публикации и поддержки классических игр. Возможно, это приведет к появлению более удобных решений для ретро-геймеров, которые хотят играть в культовые проекты без сложной настройки модов.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
yariko ookami

После Мороуинда пробовал играть в ТЕС2, но даже не смог выбраться из первого подземелья. Видимо чтото делал не так, но что, не понял. Я любитель ретро-гейминга, но даже для меня это слишком хардкорненькая игра!

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prorock

Не нашел в каталоге Daggerfall GOG Cut, только обычный даггер

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